Honorjev pobeg v prihodnost

Kitajski proizvajalec pametnih naprav Honor je na berlinskem sejmu IFA predstavil projekt Pobeg v prihodnost, s katerim povezujejo kulturno dediščino in tehnologijo. V okviru projekta sta priznana umetnika Yunuene in Tim Helgert s pomočjo obogatene resničnosti poustvarila zgodovinsko zgradbo Wasserschloss v Hamburgu.

Sodobna mehiška umetnica Yunuene je svojo stvaritev poimenovala Jadranje skozi čas, s čimer se je poklonila Hamburgu kot pristaniškemu mestu, ki se je spreminjalo skozi čas. Nemški umetnik Tim Helgert je svojo umetnino poimenoval Cvetoča prihodnost, v kateri predstavi, kako naj bi bila zgradba Wasserschloss videti v bližnji, bolj zeleni prihodnosti, obdana z rastlinami in živalmi.

Proizvajalec pametnih naprav s takšnimi projekti spodbuja hibridni turizem, ko popotniki po pandemiji covida-19 pričakujejo, da jim bodo digitalne rešitve in izkušnje, ki so jim bili priča med pandemično krizo, pomagale pri fizičnem potovanju. »Izkušnja obogatene resničnosti zgradbe Wasserschloss združuje digitalni in fizični svet in omogoča popotnikom izkušnjo v popolnoma novi obliki,« so pojasnili.