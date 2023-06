Honor že na samem vrhu: lahko se pohvali z vrhunsko kamero in procesorjem (FOTO)

Čeprav se je Honor že pred poldrugim letom osamosvojil od Huaweia in samo pol leta pozneje na trg spravil svoj prvi pametni telefon, ki je imel nameščene Googlove mobilne storitve in aplikacije, ga bomo verjetno še nekaj časa povezovali z nekdanjim lastnikom. Če ne zaradi drugega, že zaradi precejšnje podobnosti uporabniškega vmesnika pa tudi zaradi takšnih fintic, kot je Honor share, protokol hitrega povezovanja in deljenja datotek med Honorjevimi telefoni, ki, glej ga, zlomka, brezhibno deluje tudi s Huaweijevim protokolom Huawei share.

Resnično huda kamera

Nekdanje sorodstvo s Huaweiem se seveda pozna tudi pri vrhunskih kamerah. Glavni trojček na hrbtni strani je sestavljen iz širokokotne, ultra širokokotne in telefoto kamere s po 50 milijoni slikovnih točk. Vse tri obvladajo samodejno ostrenje, pri čemer prvi pomaga še laserček, medtem ko imata glavna in telefoto kamera (s 3,5-kratno optično povečavo slike) še optični stabilizator slike. Selfie kamera je ultra širokokotna, ponuja pa tri različne »povečave«, kar vsekakor olajša zajemanje avtoportretov.

Fotografija je odlična, video tudi, zmogljivosti prav tako.

Fotografije, posnete s katero koli kamero, so resnično odlične, polne podrobnosti, ostre in brez šuma, barve so naravne, kontrasti in dinamični razpon pa zelo veliki. Nič čudnega, torej, da je honor magic 5 pro trenutno na visokem tretjem mestu lestvice najboljših fotofonov priznanega portala DxOMark; pred njim sta le oppo find X6 pro in trenutno vodilni huawei P60 pro s svojo nastavljivo zaslonko. Tudi selfie kamera se izvrstno izkaže, prav vse pa znajo zajemati fantastičen video v ultra visoki ločljivosti 4K, pri čemer se lahko igramo z namenskim »filmskim« načinom snemanja. Nastavitev in različnih filtrov seveda ne manjka niti pri fotografiji, tako da se lahko le klanjamo vrhunskim zmogljivostim tegale honorja.

Silna procesorska moč

Ker za Honor že dve leti ne veljajo več omejitve, s kakršnimi se mora ubadati Huawei, je magic 5 pro polno opremljen. To pomeni, da ima trenutno najmočnejši Qualcommov procesor snapdragon 8 gen 2, opremljen s kar 12 GB rama in 512 GB shrambe, seveda ne manjka niti podpora za mobilna omrežja 5G s še hitrejšimi prenosi podatkov in manjšimi odzivnimi časi. Malo je telefonov, ki bi bili zmogljivejši od Honorjevega prvaka.

50 MP imajo vse tri hrbtne kamere.

Telefon je opremljen z operacijskim sistemom magic OS 7.1, ki temelji na aktualnem androidu 13 brez kakršnih koli omejitev. Tudi sistem se je preimenoval iz magic UI v magic OS, verjetno zato, da bi še simbolično pretrgali vezi s Huaweijevim operacijskim sistemom emui. Kljub temu je vizualno že vedno zelo podoben Huaweijevemu uporabniškemu vmesniku.

Odličen zaslon

Zaslon je seveda iz organskih panelov oled, kar pomeni veliko svetilnost, odlične barve in kontraste. Po diagonali meri 6,81 palca in ima 1312 x 2848 pik, slika pa se lahko osvežuje s 120 Hz. Baterija je v primerjavi z lanskim magic 4 pro zrasla za dobro desetino in ima zdaj kapaciteto 5100 mAh, kar v praksi pomeni, da zlahka zdrži ves dan normalne uporabe oziroma skoraj 18 ur brskanja po spletu ali 19 ur gledanja videa. Honor magic 5 pro podpira super hitro polnjenje s (priloženim) 66-vatnim napajalnikom, brezžično se polni s kar 50 W. V 15 minutah se baterija napolni do 45 odstotkov, v pol ure do 75 odstotkov, do konca pa v 48 minutah. Telefon je lepo zaobljen, takšen je tudi kamerski del, ki nekoliko štrli iz ohišja. Le cena je precej visoka: 1199 evrov za osnovni model z 8 GB rama in 256 GB shrambe. A tako pač je v premijskem razredu. In v primerjavi s korejsko in ameriško konkurenco je magicova foto sekcija korak naprej.

Elegantna zadnja stran

Odličen nabor kamer