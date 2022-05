Honor magic 4 lite: dober procesor, preslaba kamera

Tale Honor je en hecen tič. Po eni strani gre za precej šminkerski in zmogljiv srednjerazredni telefon z dosti delovnega in notranjega pomnilnika in spodobnim 120-herčnim zaslonom, po drugi strani pa ga muči preslabotna fotosekcija.

Honor magic 4 lite ni napačen na pogled.

Glavna zamera gre na račun odsotnosti ultraširokokotne kamere, ki je veliko bolj uporabna od makro in globinske kamere, pa tudi kakovost slik, narejenih z glavno kamero, ni ravno takšna, da bi se človek metal ob tla.

Nezavidljiva fotografija

Pa si oglejmo kar fotografske zmogljivosti honorja magic 4 lite. Glavna kamera ima 48 milijonov slikovnih točk in samodejno ostrenje, to pa je to. Pomagata ji makro in globinska kamera s po dvema megapiksloma, za selfieje pa skrbi 16 MP-kamera. Kakovost posnetkov z glavno kamero je še kar v redu, a preslaba v primerjavi s konkurenco v tem cenovnem razredu (okoli 350 evrov).

Največja slabost je pomanjkanje ultraširokokotne kamere, ki je v praksi zelo uporabna, zlasti pri fotografiranju pokrajine, še posebno gora, in pri skupinskih slikah ali snemanju v manjših prostorih. Se pa kamera kar solidno izkaže pri nočnih posnetkih, a pod pogojem, da izberemo nočni način fotografiranja, sicer bodo slike precej razmazane. Selfieji niso nič posebnega, zajemanje videa pa je omejeno na ločljivost 1080p in 30 sličic na sekundo.

Procesorsko magic 4 lite sploh ni slabo opremljen. Ničle in enice premetava Qualcommov snapdragon 695 5G, ki se kar dobro znajde tudi s strojno zahtevnejšimi aplikacijami. Testni telefon je bil opremljen s 6 GB delovnega pomnilnika in 128 GB shrambe, v nasprotju s konkurenco pa se pomnilnika ne da razširiti s spominsko kartico. Oznaka 5G seveda pomeni, da bo telefon deloval tudi v najsodobnejših mobilnih omrežjih pete generacije.

Zaslon in baterija

Zaslon z diagonalo 6,8 palca sicer ima 120-herčno osveževanje slike, kar mu zagotavlja vedno gladke premike, žal pa gre za klasični zaslon iz tekočih kristalov, in ne iz organskih diod (oled) kot pri nekaterih konkurenčnih modelih. A na splošno se dobro obnese. Zvočnik je le eden, kakovost predvajanja zvoka in glasnost pa nista ravno vrhunski.

Baterija s kapaciteto 4800 mAh poskrbi za celodnevno brezskrbno uporabo, če ne pretiravamo, tudi dvodnevno. Poleg tega baterija pozna super hitro polnjenje s 66 W, kar v praksi pomeni, da se v pol ure napolni na 77 odstotkov. In 66-vatni napajalnik je priložen v škatli.

Honor ni več pod Huaweijem, zato na njem delujejo Googlove storitve in aplikacije.

Tudi oblika ni slaba, pri čemer tisti krog okoli kamer na hrbtni strani spominja na nekatere Huaweijeve top modele iz preteklosti. A dobro, sorodstvo s Huaweiem je vsaj na papirju stvar preteklosti, saj je Honor zdaj samostojna blagovna znamka. In tukaj je tudi njegova relativna prednost v primerjavi s Huaweiem: zanj ne veljajo ameriške trgovinske omejitve, zato sta na telefonu naložena operacijski sistem android, preoblečen v uporabniški vmesnik magic UI, in trgovina z aplikacijami Google Play.