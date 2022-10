Honor 70: nova kamera za širši pogled (FOTO)

Kitajski Honor, ki se je konec leta 2020 osamosvojil od Huaweia in šel svojo pot, s čimer se je rešil ameriške blokade, je na domačem trgu dosegel hiter napredek, saj je v drugem četrtletju letošnjega leta prehitel konkurenco in zasedel prvo mesto med proizvajalci pametnih telefonov pred Oppom, Vivom, Xiaomiem in Applom.

Zumiranje s honorjem 70: ultra širokokotni pogled, širokokotni pogled, 2x digitalna povečava

Honor se v zadnjem času uveljavlja tudi na zahodnih trgih, kjer počasi (spet) pridobiva veljavo. Pred časom mu je že kar lepo uspevalo, a nato so ZDA ameriškim podjetjem prepovedale sodelovati s Huaweiem, s čimer je tudi Honor izgubil dostop do Googlovih storitev in aplikacij.

A z odcepitvijo od Huaweia se je Google vrnil v Honor in ta je lahko začel svobodno tržiti svoje nove telefone. Honor nadaljuje filozofijo svojega nekdanjega starejšega brata in ponuja zelo zmogljive izdelke za ne prehud denar. Če je do nedavnega veljal za cenejšo različico huaweia, je zdaj nekoliko dvignil ceno, a s tem tudi kakovost. Njegov top model honor magic 4 ultimate na lestvici fotografskega portala DxOMark trenutno zaseda prvo mesto med pametnimi telefoni z najboljšimi kamerami.

Novosti, ki štejejo

Honor 70 je direktni naslednik lanskega honorja 50, pri čemer sprememb na prvi pogled ni veliko, a tiste, ki so, dosežejo svoj namen. Telefon je dobil malce hitrejši procesor, ki bo brez težav poganjal tudi zahtevnejše igre, zaslon je pridobil par milimetrov, zrasla je tudi baterija, ki ima zdaj kapaciteto 4800 mAh, naložen je aktualni operacijski sistem android 12 z uporabniškim vmesnikom magic UI 6.1.

Zanimiva zadnja stran v kristalno srebrni barvni različici in s prenovljenim naborom kamer

Največja in najboljša novost pa je nova ultra širokokotna kamera s 50 milijoni slikovnih točk in samodejnim ostrenjem, česar v tem razredu doslej še ni bilo. Po navadi imajo precej manj pikslov, samodejno ostrenje pri ultra širokokotnih kamerah pa je bilo v domeni najdražjih telefonov.

Glavna kamera je sestavljena iz treh zrkel: širokokotnega s 54 MP in z novim senzorjem, ultra širokokotnega s 50 MP in globinskega senzorja. Makro kamera za bližnje posnetke se je poslovila, njeno nalogo pa je prevzela ultra širokokotna kamera. Rezultati so odlični. Fotografije, narejene z obema glavnima kamerama, so ostre, barvite in kontrastne ter brez šuma.

Največji napredek v primerjavi s honorjem 50, ki je imel ultra širokokotno kamero z le osmimi milijoni točk, je seveda nova 50 MP kamera z avtofokusom, ki dela res dobre posnetke. Kot makro kamero jo lahko uporabimo za fotografiranje objektov z razdalje le dveh centimetrov in pol.

Telefon je dobil malce hitrejši procesor, ki bo brez težav poganjal tudi zahtevnejše igre.

Kameri se odlično izkažeta tudi v slabših svetlobnih razmerah, dobro pa se obnese tudi (digitalno) zumiranje, a le do dvakratne povečave, nato slike postanejo neostre, razbarvane in polne šuma. Selfie kamera z 32 megapiksli poskrbi za dobre avtoportrete in je ena boljših v tem razredu. Glavni kameri znata snemati video v ultra visoki ločljivosti 4K, kar je velik korak naprej, saj so ultra širokokotne kamere v tem cenovnem razredu z manj pikami omejene na visoko ločljivost 1080p.

Dober paket opreme

Odličen je tudi novi 6,67-palčni (17-centimetrski) oled zaslon s 120-herčnim osveževanjem, kar poskrbi za gladko premikanje slike. Zaslon je nekoliko zaobljen na robovih, kar telefonu daje še elegantnejši videz. Večja baterija zmore ves dan normalne uporabe (pogovori, e-pošta, brskanje po spletu in družabnih omrežjih in kakšna igrica), s priloženim 66-vatnim hitrim napajalnikom pa se v pol ure napolni do 70 odstotkov, do konca pa v 50 minutah.

50 MP ima ultra širokokotna kamera.

Žal ima honor 70 le en zvočnik; konkurenca ima pogosto par stereo zvočnikov. Velik plus v primerjavi z nekdanjim starejšim bratom huaweiem pa je prisotnost Googlovih storitev, kar pomeni prost dostop do vseh aplikacij v Googlovi trgovini play. Honor 70 z 8 GB delovnega in 128 GB notranjega pomnilnika je v prosti prodaji na voljo za 549 evrov, v svoji ponudbi ga imajo tudi glavni operaterji.

2. Zumiranje s honorjem 70: ultra širokokotni pogled, širokokotni pogled, 2x digitalna povečava