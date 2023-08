Homški hrib: po učni poti na vrh sredi ravnine

V štirikotniku med Kamnikom, Mengšem, Domžalami in Moravčami se razprostira širna ravnina, ki jo je v tisočletjih ustvarila reka Sava s svojimi naplavinami in naplavinami svojih pritokov, predvsem Kamniško Bistrico. Nad širno ravnino se dviga le nekaj manjših vrhov, od katerih je morda najbolj zanimiv 395 metrov visok Homški hrib nad istoimensko vasjo ob njegovem vznožju.

Cerkev Marijinega rojstva je prava baročna poslastica. FOTO: Janez Mihovec

Homški hrib je priljubljen cilj za okoliške prebivalce, ki si lahko vzpon naredijo za lep popoldanski izlet. Na vrh vodi vrsta poti, po pravici povedano se do vrha da priti tudi z avtomobilom. Občina Domžale je pred leti uredila Homško učno pot, ki poteka po hribu. Nič kaj zahtevnega: treba je premagati dobrih sto višinskih metrov. Vzpon pa lahko začnemo kar po lastnih željah, in sicer v vasi Hom, Preserjah ali pa Radomljah. Na učni poti nas pričakajo informativne table in lesene usmerjevalne table pa še vrsta klopi. Obiskovalcem se z informativnimi tablami ponuja vpogled v pestro zgodovino, življenje, naravo in kamnine tega območja.

Vila in cerkev

Tik pod vrhom nas pričaka še arhitekturno presenečenje. Na tem mestu je pred drugo svetovno vojno stal Društveni dom, a je bil v času vojne požgan. Nato je požganino kupil Alojz Pirnat. Bil je eden izmed obrtnikov Jožeta Plečnika, ki je za arhitekta uresničeval njegove zamisli. Prijateljevanje z arhitektom je trajalo vse življenje in Plečnik mu je pomagal zgraditi t. i. Pirnatovo vilo v značilnem slogu: s stebri, pročelji in streho, pokrito s strešniki, ki so bili prvotno namenjeni samostanu Križanke v centru Ljubljane.

Tik pod vrhom nas pričaka arhitekturno presenečenje, Pirnatova vila.

Takoj nad vilo stoji cerkev Marijinega rojstva, izjemno razgledna baročna cerkev iz 18. stoletja. Obdajata jo vaško pokopališče in pravo pravcato obzidje. Cerkev je prava baročna poslastica, ki pa ni bila zgrajena najbolj kakovostno. Velikonočni potres, ki je leta 1895 opustošil Ljubljano, je pošteno zdelal tudi cerkev. Mogočni zvonik so morali znižati za šest metrov, saj je grozilo, da se bo v prvotni višini zrušil kar cel. Cerkev je prvotno imela kupolo, ta se je podrla in je niso zgradili na novo. Porušitev je trajno uničila tudi cerkvene freske. Danes je zgradba obnovljena in prava paša za oči.

Danes je obnovljena in prava paša za oči. FOTO: Janez Mihovec

Vzpon na Homški hrib je lep poldnevni izlet. Iz naselij pod vzpetino se povzpnemo po eni izmed številnih poti, na vrhu pa uživamo v razgledu na ravnino spodaj in Kamniško-Savinjske Alpe na severni strani.