Hodite ali tecite za Petrinjo!

Največ se jih odpravi na pohod, sledijo tekači, aktivni so kolesarji.

Omejitve, a tudi sprostitve se kar vrstijo. Do preklica smo spet zaprti v regije, vsaj še nekaj dni pa je dovoljena športno-gibalna dejavnost, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, ki jo izvajajo samostojno ali če jo vodi strokovni delavec v športu.Za telovadbo v zaprtih prostorih potrebujete vsaj petdeset kvadratnih metrov in najmanj pet metrov medsebojne razdalje. Večina pa bo, kot kaže, še nekaj časa telovadila samostojno. Največ rekreativcev se ta čas najraje odpravi na pohod, sledijo tekači, aktivni pa so tudi številni kolesarji. Vsi pa se združujejo prek različnih spletnih in mobilnih aplikacij in do 15. januarja nas k rekreativni dobrodelnosti spodbujajo hrvaški prijatelji iz Petrinje, Siska, Gline.Izziv je odpešačiti ali preteči 5,3 kilometra oziroma odkolesariti deset ali 53 kilometrov in jim donirati vsaj 53 kun (približno sedem evrov). Informacije: www.stoperica.hr.