Hlajenje: klimatske naprave za začetnike

Potreba po prisilnem hlajenju stanovanjskih stavb, predvsem s klimatskimi napravami in s toplotnimi črpalkami, ki to omogočajo, je močno odvisna od tega, koliko se stavba pregreva, torej od njenih arhitekturnih značilnosti, uporabljenih gradbenih materialov in od možnosti naravnega ohlajanja, predvsem ponoči, ko z zračenjem omogočimo akumulacijo hladu v masivnih delih stavbe.