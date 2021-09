Hitrost sodi na dirkališče

Učitelj vožnje AMZS Darko Daljević

Sončno petkovo popoldne na poligonu AMZS Centra varne vožnje je zdramilo rohnenje Hyundaijevega reli dirkalnika i20 R5 našega najboljšega reli voznikaiz Zveze za avto šport – AŠ 2005.Radovedno smo pokukali v notranjost dirkalnika in ugotovili, da je popolnoma drugačna od tiste, ki smo je vajeni v serijskem avtomobilu. Kot nam je povedal Turk, reli avtomobil ne pozna nobenih asistenčnih sistemov, zato je vožnja z njim prvinska in odvisna od znanja voznika. »Edina elektronika v njem je tista, ki krmili delovanje motorja,« nam pove Turk.Tokratna naloga šampiona iz Idrije je bila prijetna: z dirkalnikom popeljati dva srečna izžrebanca,in, po poligonu. Pozneje pa ju je spremljal, ko sta se tudi sama preizkusila v vožnji serijskega športnega avtomobila v varnem okolju. In kako sta srečneža prišla do te adrenalinske izkušnje? Udeležila sta se izpitne vožnje v sklopu akcije Zavarovalnice Triglav Ponovno na izpitno vožnjo, s čimer sta si zaslužila zlato vstopnico v žreb za vožnjo s Turkom.Seveda smo oba izžrebanca takoj vprašali po vtisih z njune ponovne izpitne vožnje. Tako Špela kot Aleš udeležbo na takšni ponovni izpitni vožnji priporočata vsakomur, saj z njo dobiš vpogled v svoje vozniško znanje in ga po potrebi nadgradiš. Oba sta tudi poudarila pomen spremljanja novosti v cestnoprometnih predpisih. In čeprav je eden od njiju izpit opravil uspešno, drugi pa ne, sta bila oba zadovoljna, da sta izboljšala svojo vožnjo.Nastopil je vrhunec popoldneva. Najprej se je na sovoznikovem sedežu Turkovega dirkalnika preizkusila Špela, ki nam je po končani adrenalinski izkušnji z velikim nasmeškom na obrazu povedala le: »Fenomenalno! Čudovito! Brez besed!« in dodala, da bi takšno doživetje ponovila kadar koli. Nato je svoj odmerek adrenalina doživel še Aleš. Svoj nasmešek po končani vožnji je podkrepil še z besedami: »Čista erotika, polna adrenalina!« Tudi on bi z veseljem ponovil takšno doživetje – še najraje kar za volanom dirkalnika.»Atraktivna vožnja, ki sta jo nagrajenca doživela, je dober prikaz, zakaj civilni avtomobili niso namenjeni prehitri vožnji in norenju po cestah,« je po zanimivem dogodku povedal najboljši slovenski reli voznik, ki pozdravlja tovrstno akcijo. Dodal je še, da bi morali vozniki pogosteje osvežiti svoje znanje, saj se spreminjajo tako predpisi kot sami avtomobili.Letošnja akcija Ponovno na izpitno vožnjo je skoraj 200 voznikom v šestih regijah ponudila možnost, da osvežijo svoje vozniške sposobnosti. Večinoma zelo izkušene voznice in vozniki so se prijavili na brezplačno vožnjo po svojem mestu in v svojem osebnem avtomobilu, učitelji vožnje AMZS pa so jim omogočili dober vpogled v znanje cestnoprometnih predpisov in v njihove dejanske vozniške sposobnosti.Kot se je izkazalo, leta rutinske vožnje ne pomenijo nujno tudi vožnje po veljavnih cestnoprometnih predpisih. Ne nazadnje se tako infrastruktura kot cestnoprometni predpisi nenehno spreminjajo, vozniki pa znanja ne osvežujejo.Če bi šlo zares, bi vozniški izpit na koncu opravila približno petina vseh udeležencev. Najbolje so se odrezali vozniki v Krškem (42 odstotkov) in Murski Soboti (33 odstotkov), na zadnjem mestu pa so končali Zasavci. Kot nam je povedal učitelj vožnje AMZS, je bila največja težava večine voznikov podobna – dosledno upoštevanje prometnih predpisov.»Večina se pri znaku ustavi ni čisto ustavila, ampak se je avtomobil še vedno premikal. Kandidat bi v takšnem primeru dobil negativno oceno na izpitu. Seveda so se vozniki zavedali znaka, a čisto ustavil ni nihče. Daleč od tega, da bi zaradi tega prihajalo do nevarnih situacij. Tudi opazovanje prometa, predvsem odkar obstajajo asistenčni sistemi, morda ni več tako pozorno, kot bi moralo biti,« je svoja opažanja strnil Daljević.»Letošnja novost je, da smo voznikom omogočili, da na varno vožnjo izzovejo prijatelja ali sorodnika, in kar nekaj je bilo takih 'tekmovalnih' parov. Ko smo opazovali njihovo izmenjavo izkušenj po vožnjah, je bil to pogovor, poln navdušenja. Dejansko pa so govorili o vozniških napakah. Varna in pravilna vožnja je spet postala tema pogovorov med dolgoletnimi vozniki, in to je ena od koristnih posledic naše akcije. Sicer pa je tretja sezona za nas nadgradnja prvih dveh. Letos smo voznikom omogočili, da ponovno izpitno vožnjo opravijo čim bližje domačemu kraju. Tam smo najbolj motivirani, obenem pa tam tudi delamo največ vozniških napak,« je ob koncu akcije povedala vodja projektov cestne preventive v Zavarovalnici Triglavin dodala, da jih zdaj čaka analiza zbranih podatkov, na podlagi katerih bodo razvijali nove programe za varnejše ceste.