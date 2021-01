Hitro do toplih stopal

Za nove ni treba v trgovino z metrskim blagom, uporabimo lahko kar odslužene kose oblačil in drugega tekstila. FOTO: Marta Ruf/pexels

Nogavice

Sešijemo jih iz tople jopice, ki je ne nosimo več, strgane trenirke in drugih odsluženih kosov, uporabimo lahko tudi pletenino.

Pri šivanju bolj zapletenih reči običajno potrebujemo kroje – dele oblačila, ki ga želimo sešiti, ki jih je nekdo prenesel na papir, označil, kje morajo biti rezi, kje bodo šivi in podobno. Kroje pa si lahko povsem enostavno izdelamo tudi sami. Seveda ne bodo tako profesionalni, a za osebno uporabo povsem dovolj.Za začetek ga bo najlažje ustvariti po že obstoječem oblačilu, pozneje se lahko lotimo tudi samostojnega risanja in ustvarjanja. Potrebujemo škarje, papir (za večje kose bo treba zlepiti več listov), svinčnik in bucike, za prenos kroja na blago pa še krojaško kredo.Že nekaj časa so vroča roba, ki se je ne da dobiti v vseh statističnih regijah, lahko pa si jih povsem enostavno izdelamo sami. Za izdelavo kroja bo treba žrtvovati en star par nogavic. Nove lahko nato sešijemo iz tople jopice, ki je več ne nosimo, strgane trenirke in drugih odsluženih kosov. Uporabimo lahko tudi pletenino, a bo v tem primeru treba nekoliko več spretnosti, saj se bo med rezanjem parala, odveč ne bodo niti zelo dobro nabrušene škarje.Vzamemo nogavico in jo sploščimo s peto navzgor. Če dobro pogledamo, bomo ob straneh pete videli šive. Po njih zarežemo z ostrimi škarjami, nato ob robu previdno zarežemo proti prstom, tudi tukaj bomo našli šiv, zarežemo vse naokoli in se vrnemo do petnega šiva na drugi strani. Znova previdno zarežemo po njem in ob strani še do vrhnjega dela nogavice. Zdaj jo prerežemo še od vrhnjega dela do pete, ki smo se je lotili najprej. Dobili smo dva dela, zgornjega in spodnjega, ki ju zdaj prerišemo na papir. Ne obrisujemo tik ob nogavici, saj je treba pustiti še nekaj prostora za šiv, če bomo šivali na roke, naj bo to približno centimeter.Da bomo vedeli, kateri del je spodnji in kateri zgornji, na skicah označimo položaj palca. Oba dela zdaj izrežemo in z bucikami pritrdimo na blago, ki smo ga izbrali za nove nogavice, in s krojaško kredo nanj obrišemo obliko. Preden oba dela prišijemo skupaj, je treba na obeh zarobiti zgornji del. Za to je najbolje uporabiti elastični sukanec, sicer bo nogavica hitro zdrsela do gležnjev. Ko smo zarobili zgornja dela, oba prišijemo skupaj in postopek ponovimo še za drugo nogavico.