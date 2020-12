Hitri okras za na mizo

Plasti drugo za drugo zapognemo proti zgornjemu vogalu, a med njimi pustimo nekaj prostora. FOTO: Youtube

Smrečica

Ob praznično okrašeni mizi bodo tudi jedi bolj okusne.

Enostavna zvezda

Servieto hitro izdelamo sami iz odpadnega kosa blaga, ki ga odrežemo v kvadrat in zarobimo.

Nocoj si bo marsikdo privoščil božično večerjo, in četudi bodo letošnji prazniki nekoliko drugačni, naj to ne bo razlog, da si jih ne bi naredili čim bolj prijetne, tudi s posebnim pogrinjkom, saj poznate tisto, da jemo tudi z očmi. S praznično okrašeno mizo bomo slavnostnemu obroku dodali piko na i ali pa povsem običajne jedi popeljali v nove višave.Tako se bo še navaden pražen krompir zdel bolj slasten. In letos se lahko še bolj potrudimo, saj bo zaradi manj povabljenih tudi dela manj. Z le malo spretnosti lahko dosežemo odlične rezultate, vse, kar potrebujemo, pa sta prtiček ali servieta iz blaga.Lahko jo zložimo iz papirnatega prtička ali serviete, oboje naj bo kvadratno, bo pa za manj izkušene morda lažje, če uporabijo servieto iz blaga, saj se v nasprotju s papirnatim prtičkom med prepogibanjem ne bo trgala. Servieto razgrnemo in poravnamo, nato pa spodnji rob prepognemo, da se bo dotikal zgornjega. Poravnamo in desni rob prepognemo, da se bo dotikal levega. Znova poravnamo in kvadrat, ki smo ga dobili, obrnemo tako, da je oblika, ki jo gledamo, enakostranični romb, ne več kvadrat, k nam pa je obrnjen del z več plastmi. Slednje bomo zdaj začeli oblikovati v smrečico.Prvega zapognemo tako, da se spodnji in zgornji vogal skorajda stikata, enako ponovimo s preostalimi plastmi, le da naj bo vsaka nekoliko nižje od prejšnje. Ko smo zapognili vse plasti, vse skupaj obrnemo, da je proti nam obrnjena gladka stran. Zdaj levo in desno stran zapognemo čez navpično sredinsko črto, najprej enega, nato čezenj še drugega. Znova obrnemo in vsako plast zapognemo navzgor. Vogal tiste pri vrhu naj se dotika vogala celotne smrečice, vogal plasti pod njo zapognemo pod prejšnjega in tako dalje, dokler plasti ne zmanjka.Tudi zanjo potrebujemo kvadratno servieto ali prtiček. Vogale zapognemo proti sredini, da dobimo obliko romba. Vse skupaj malce zasučemo, da znova gledamo kvadrat, nato pa levo in desno stranico zapognemo proti sredini, da dobimo pravokotnik. Proti sredini zdaj zapognemo še krajši stranici. Iz sredine zdaj previdno potegnemo spodnji desni vogal, nato še levega. Desni vogal zapognemo navzdol, levega pustimo, kot je. Ponovimo še na zgornji strani, servieto postavimo na krožnik in v sredino položimo umetni cvet božične zvezde.Če pri roki nimamo serviete ali papirnatega prtička, lahko uporabimo kos ali dva papirnate brisače, ki jo najprej obrežemo v kvadratno obliko, serviete pa povsem enostavno izdelamo iz katerega odpadnega kosa blaga, ki se valja po omari, vse, kar je treba storiti, je, da odrežemo kvadratno obliko in robove zarobimo.