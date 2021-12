Hitri družinski električar (FOTO)

Pri Volkswagnu že dolgo poznamo kratico GTI, ki pomeni večjo moč in hitrost, a zdaj je v uporabi tudi oznaka GTX. Njen pomen je v osnovi enak (hitreje in močneje), razlika je zgolj ta, da bo napisana pri močnejših in hitrejših električnih modelih. Kot prvega takšnega smo preizkusili ID.4 GTX.

Vozniški užitki

Večkrat smo že slišali pritoževanje, da avtomobili z električnim pogonom ne bodo omogočali vozniških užitkov, vendar je resnica precej drugačna, kar velja tudi za bolj ljudske električne modele, kot je ID.4. V najmočnejši različici GTX namreč premore zavidljivih 300 konjskih moči (220 kW), do 100 kilometrov na uro pospeši v 6,2 sekunde, kar je podobno kot golf GTI, medtem ko običajni ID.4 potrebuje 8,5 sekunde. Razlika je torej očitna.

V notranjosti je dovolj prostora, različica GTX pa ni bistveno drugačna od osnovnega ID.4.

Končna hitrost je omejena na 180 kilometrov na uro. Glede na omejitve je to povsem dovolj, hkrati pa ID.4 GTX omogoča dinamično vožnjo tudi znotraj omejitev, denimo pri obvladovanju ovinkov ali hitrejšem prehitevanju počasnejših vozil.

Soliden doseg

Baterijski sklop premore 77 kilovatnih ur električne energije. Na papirju naj bi to omogočalo 480 kilometrov dosega, realni doseg v času testnih voženj pa je bil malce čez 300 kilometrov, saj se je naša poraba gibala okoli 25 kilovatnih ur na 100 prevoženih kilometrov. Poraba je sicer lahko tudi nižja, če vozite bolj varčno in pri višjih temperaturah, saj se lahko realni doseg poveča na približno 340 kilometrov. Kot smo sicer že vajeni pri tovrstnih avtomobilih, omogočajo hitro polnjenje z močjo 125 kW, takrat se 80 odstotkov baterije napolni v pol ure.

Polnilni kabli so pospravljeni v dno prtljažnika.

Posebnost različice GTX je razporejanje moči na vsa štiri kolesa. Pri običajni vožnji je pogon na zadnjem paru, ob hitrejši se vključi pogon na sprednji kolesi, v primeru slabšega oprijema pa avtomobil preklopi na štirikolesni pogon. Zato ima ID.4 GTX tudi sprednji motor, ne samo zadnjega.

Športni poudarki

Ker gre za močnejšo različico, so temu prilagodili nekaj oblikovalskih posebnosti. Tako so opazne sprednje led dnevne luči in lakirana sprednja maska, avtomobil pa je prepoznaven tudi zaradi rdečega jekla in črne strehe.

Moč se po potrebi razporeja na vsa kolesa.

Manj sprememb je v notranjosti (vsaj bistvenih), a vseeno ne manjkajo dodatki, denimo rdeča ambientalna svetloba (ki jo lahko menjate), trikraki volan in rdeči šivi, ki poudarjajo športnega duha ID.4 GTX. Armaturno ploščo z večjim sredinskim zaslonom in manjšim za volanom sicer že dobro poznamo iz električne družine ID, enako velja za prestavno ročico samodejnega menjalnika ob volanu.

Dovolj prostora

Prostora je za vse potnike povsem dovolj, enako velja za številne odlagalne površine. Glede na velikost (4582 mm) je GTX za dva milimetra krajši od osnovnega ID.4, a ima enako prostoren prtljažnik (543 litrov).

Volkswagen ID.4 GTX Volkswagen ID.4 GTX Motor: sinhronski motor s permanentnimi magneti (PSM) Tip baterije: litij-ionska Največja moč: 220 kW (300 KM) Največji navor: 310 Nm Pogon: na štiri kolesa, 1-stopenjski samodejni menjalnik Masa praznega vozila: 2211 kg Mere (D/Š/V): 4582/1852/1637 mm Medosna razdalja: 2769 mm Prostornina prtljažnika: 543–1575 l Kapaciteta baterije: 77 kWh Najvišja hitrost: 180 km/h Pospešek od 0 do 100 km/h: 6,2 s Poraba elektrike: 25 kWh/100 km Izpust CO 2 (WLTP): 0 g/km Zastopnik: Porsche Slovenija Cena: 52.755 evrov (testni avtomobil 62.195 evrov) Euro NCAP: ***** (2021)

Po vseh lastnostnih je torej jasno, da gre za družinski avtomobil, ki vozniku omogoča bolj dinamično vožnjo, še najmanj ljudska pa je na koncu cena. Dobrih šestdeset tisočakov nikakor ni malo, vsaj ne za družinski avtomobil.