Hitra elektropumpa: pnevmatiko napolnite v pol minute

Kdor je že kdaj moral napolniti avtomobilsko pnevmatiko s tistim električnim kompresorjem, kakršne prilagajo sodobnim avtomobilom, ki imajo namesto pravega rezervnega kolesa komplet za zasilno krpanje preluknjane gume, ve, da traja celo večnost, da se guma vsaj približno napolni.

Kaj šele, če bi jo bilo treba napolniti do tistega zaresnega voznega pritiska ... Nekoč sem z električno tlačilko, ki jo priklopiš na avtomobilsko 12-voltno vtičnico, toliko časa pumpal gume, da sem raje vzel v roko ročno črpalko za gorsko kolo.

Komercialne električne tlačilke potrebujejo čas, še več pa ga potrebujejo baterijske, ki imajo poleg vsega že omejeno zalogo energije. A pri ameriški družbi Oak & Iron Tech pravijo, da bo njihova prenosna elektropumpa one pro portable kos še tako težki nalogi, in to do štirikrat hitreje kot konkurenca.

Njihovi inženirji obljubljajo, da bo 15-colska pnevmatika napolnjena v pol minute, in to do pritiska 2,4 bara. In če je treba napolniti več pnevmatik, naj tudi ne bi bil problem, saj ima pumpica baterijo s kapaciteto 10.400 mAh, kar naj bi bilo dovolj za 45 minut delovanja, v pripravljenosti pa naj bi baterija zdržala več kot eno leto. Na kickstarterju je treba za prednaročilo odšteti okoli sto evrov, pošiljati pa naj bi jih začeli že ta mesec.