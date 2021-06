Hiša je brez uporabnega dovoljenja: kako ga lahko pridobimo

Spoštovani,v letu 2018 mi je uspelo pridobiti hišno številko za novogradnjo, za stanovanjsko hišo, ki se je v 2018 tudi začela uporabljati, še brez uporabnega dovoljenja. Uporabno dovoljenje bi rada pridobila. Je to mogoče pridobiti samo s tehničnim pregledom? Kdo ga opravi? Katerim merilom je treba zadostiti?Hvala.Lep pozdrav,Mirjana---Spoštovani,po 13 letih, ko smo gradnjo enodružinske hiše pripeljali skoraj do zaključka (trenutno manjka le še fasada in nekaj notranje opreme), se nameravam, z zdaj že odraslimi otroki, končno le vseliti (vmes je prišlo do ločitve in so vsa preostala zaključna dela in odplačevanje kredita padli na moja ramena, zato mi je uspelo hišo pripeljati do vselitve šele po toliko letih) in bi vas prosila za nasvet, kako naj se lotim urejanja zadev (uporabno dovoljenje, hišna številka, dokončen priklop odjemnega mesta v električno omrežje …).Za odgovor se vnaprej najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.Bralka