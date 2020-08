Hibridni bavarec: BMW X5 45e xdrive

Zadaj zlepa ne zmanjka prostora, a prtljažnik zaradi baterij ponuja nekaj manj prostora.

Udobna vožnja

Urejeno voznikovo okolje

Varčna električna vožnja

5,6

sekunde potrebuje veliki suv do stotice.

Skrita zverina

BMW X5 45e xdrive

Motor: šestvaljni turbobencinski

Gibna prostornina: 2998 cm3

Največja moč: 210 kW (286 KM) pri 5000–6000 vrt./min

Največji navor: 450 Nm pri 1500–3500 vrt./min

Električni pogon: 83 kW (113 KM), 265 Nm navora, baterija 24 kWh

Sistemska moč: 290 kW (394 KM)

Sistemski navor: 600 Nm

Pogon: štirikolesni, 8-stopenjski samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 2510 kg

Mere (D/Š/V): 4922/2204/1745 mm

Medosna razdalja: 2975 mm

Prostornina prtljažnika: 500–1720 l

Posoda za gorivo: 69 l

Najvišja hitrost: 235 km/h

Pospešek do 100 km/h: 5,6 s

Poraba goriva: 1,4 l/100 km

Izpust CO2: 33 g/km

Uradni zastopnik: BMW Slovenija

Maloprodajna cena: 84.400 evrov (testni 119.212 evrov)

Euro NCAP: *****

BMW se je že pred leti zavezal, da bo vse svoje modele postopoma opremil z do okolja prijaznejšo tehnologijo oziroma s hibridnimi in električnimi pogoni. In novi X5 s priključno-hibridnim pogonom je konkretna nadgradnja predhodnika, ki je bil opremljen z le dvolitrskim bencinskim motorjem in elektromotorjem.Bavarci so v 45e vgradili odlični hišni trilitrski vrstni šestvaljnik, ki razvije poskočnih 286 KM, za varčno vožnjo oziroma še boljše pospeške na drugi strani pa skrbi elektromotor s 113 konjskimi močmi, moč pa se prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika prenaša na vsa štiri kolesa. Rezultat? Skupna sistemska moč 394 KM, 600 Nm navora, 5,6 sekunde do stotice in največja hitrost 235 km/h. Ni slabo za suv, ki tehta skoraj poltretjo tono, v dolžino pa meri le malo manj kot pet metrov.X5 je velik avto, a vožnja z njim je lahkotna in neutrudljiva, lahko pa tudi športna. Testni avto je bil naphan s tako rekoč vsemi možnimi dodatki (kar mu je dvignilo ceno za skoraj 35 tisočakov): od udobnih prezračevanih prednjih sedežev iz mehkega usnja prek ozvočenja harman/kardon do konkretnega nabora varnostno-asistenčnih sistemov.Spredaj se sedi gosposko pa tudi od zadaj ni bilo slišati nikakršnih pripomb mlajše generacije, saj sta si lahko oba potomca nastavila svojo temperaturo klimatske naprave in uživala na udobni zadnji klopi. Prostora je kajpak dovolj tudi za višjega odraslega, le v prtljažniku se pozna, da je bilo nekam treba stlačiti tiste baterije, če so hoteli doseči, da avto lahko prevozi od 67 do 87 kilometrov samo na elektriko.A teh 87 električnih kilometrov je bolj težko doseči. Tudi po celonočnem polnjenju na hišni vtičnici mi je števec na digitalni armaturki v najboljšem primeru pokazal doseg 71 km, realno pa sem v popolnoma električnem načinu vožnje lahko naredil tja do 65 km. In to kljub regeneraciji ob zaviranju. A tudi to je v bistvu krasna številka za priključni hibrid: v praksi to pomeni, da se med vožnjo po mestu, kjer je veliko pospeševanj in zaviranj, tudi v hibridnem načinu bencinski motor ne vklopi, razen če res pohodimo stopalko za plin do konca. In na elektriko se lahko vozimo tudi po obvoznici ali avtocesti vse do 135 km/h.Obljubljeni doseg se da doseči na daljši vožnji, ko vključimo prilagodljivi (adaptive) način vožnje, kjer v sodelovanju z navigacijsko napravo, ki izbere najbolj optimalno pot, avto sam določa, kdaj se bo prižgal kateri pogon. In ob umirjeni vožnji skoraj ne veš, ali voziš na bencin ali elektriko. Na papirju kombinirana poraba znaša 1,4 litra bencina na 100 km, kar je malce hecna cifra, a se jo v resnici da doseči, če se skoraj izključno vozimo na elektriko in le na krajše razdalje. Na daljših relacijah, še posebno na avtocesti, bo poraba hitro poskočila. Po hibridni kombinirani vožnji od Ljubljane do Ptuja in nazaj se je poraba (odvisno od teže desne noge) gibala med 7,5 in 8,6 litra na 100 km, med vožnjo po lokalnih cestah pa celo 5,6 litra. Kar sploh ni slabo za tako velik suv.A BMW X5 ni ravno avto, ki bi ga človek vozil le na elektriko. Za neprimerno bolj praktičnega mestnega električarja je treba odšteti nekajkrat manj, pa še polni se hitreje, kombinacija živahnega šestvaljnika in elektromotorja pa ponuja prave športne užitke.Medtem ko je avto ob normalni vožnji velika dvignjena limuzina, kjer motor slišimo le ob močnejšem priganjanju, v športnem načinu postane prava beštija: volan otrdi, zračno podvozje se spusti in postane trše, motor rezko zahrumi, turbin'ca zažvižga, menjalnik pa v S-načinu začne veliko pozneje prestavljati (z obvolanskimi ročicami lahko pretikamo tudi ročno). Je pa za vse to treba krepko plačati, saj je cena testnega modela z dobrih 84 tisočakov poskočila na zajetnih 119.000 evrov.