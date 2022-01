O električnih vozilih: kakšna bo hibridna prihodnost

Če se ozremo po novostih minulega leta, dobimo vtis, da so na pohodu električna vozila, ki se jim 'dinozavri' s klasičnimi pogonskimi sistemi ne morejo več upirati. Če pogledamo za kuliso reklamnih kampanj, pa hitro vidimo, da ni povsem tako. Električarji so večinoma superšportniki, ki jih ženejo neverjetne količine kilovatov in zaznamujejo najrazličnejši presežniki, tudi cenovni. Zato so bolj tehnološki izložbeni primerki, na zmanjšanje izpustov pa imajo skromen učinek.

Manjša električna vozila, ki še niso množično dostopna, so večinoma namenjena mestni vožnji in z enim polnjenjem ne zmorejo veliko več kot 200 kilometrov, če sploh. Zato so električni avtomobili v slovenskih poselitvenih razmerah, ko malo ljudi živi v mestih, še vedno neuporabni. Če smo realisti, ni jasno niti, kje bomo dobili dovolj polnilnih mest in elektrike.

V prihodnjih nekaj letih se bomo bolj kot z električnimi avtomobili vozili s hibridi, pri katerih gorivo točimo na običajnih bencinskih črpalkah, z dodatnim električnim pogonom pa vplivamo na vozne lastnosti, na nizko porabo in manjše emisije.