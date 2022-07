Helsinki: reciklirana olimpijska arhitektura

Helsinki, ki so leta 1952 gostili poletne olimpijske igre, so bili najmanjše mesto, ki je gostilo poletne igre. Zgradbe, ki so jih takrat zgradili za to priložnost, so bile zasnovane kot vsestranska rekreacijska prizorišča, ki so se ohranila do danes, ko 70 let pozneje predstavljajo simbol uspešne krožne zasnove. Mesto je ves ta čas dajalo prednost ponovni uporabi in revitalizaciji olimpijskih arhitekturnih znamenitosti, ki prispevajo k razvoju značaja in oblike mesta, hkrati pa spoštljivo ohranja njihovo nacionalno vrednost.

Več na deloindom.si.