Gusarji iščejo zaklad

Učijo se tudi timskega dela in sodelovanja.

Za izdelavo potrebuješ:



3 rolice toaletnega papirja

lepilo

tempera ali vodne barvice

Izdelajmo daljnogled



Da se bodo počutili še bolj pustolovsko, z otroki izdelamo preprost daljnogled. Vzamemo tri rolice toaletnega papirja, pri mlajših otrocih bosta dovolj že dve, in ju zgolj zlepimo skupaj, nato pa naj ju pobarvajo po svoje ali oblepijo z nalepkami, tudi barvni papir bo v redu. Tretjo rolico uporabimo, če želimo, da sta drugi dve bolj narazen. Odrežemo poljuben kolut in ga prilepimo med eno in drugo rolico. Na vsako stran lahko naredimo po eno luknjico ter skozi njiju napeljemo vrvico, da si otroci daljnogled obesijo okrog vratu.

Lov na skriti zaklad je še vedno ena najbolj priljubljenih iger, ne le za otroke, nekoliko prirejena je odlična zabava tudi za odrasle. In prav to je njen čar – da se jo prilagoditi skoraj vsem starostim in sposobnostim. Otroci niso ljubitelji preživljanja prostega časa na prostem? Nič hudega, premamimo jih s kostumi in zgodbami, ki jim bodo pomagale, da se bodo vživeli v najljubše pravljične junake.Ruta na glavo, preveza čez oko, in že so gusarji, ki morajo najti skriti zaklad. Tega skrijemo v stanovanje ali na vrt, do njega pa jih lahko vodi zemljevid ali uganke. Za sestavo slednjih bo treba malce več domišljije, a se bodo tudi otroci dlje zamotili med njihovim reševanjem, vsaka rešitev pa jih bo pripeljala korak bližje zakladu. Če se odločimo za zemljevid, bo treba ob poti postaviti oznake, ki jim bodo sledili do cilja, te pa označimo tudi na zemljevidu.Pri rumeni piki je denimo treba zaviti levo in pri modri zvezdi izkopati luknjo, kjer jih bo čakal nov zemljevid. Poti bodo nato sledili do zelenega trikotnika, kjer jih bo puščica na tleh usmerila do črnega kvadrata, kjer bo treba poiskati ploščat kamen, pod njim pa izkopati luknjo in v njej bodo našli še zadnji zemljevid, ki jih bo pripeljal do rdečega križca, pod ali nad katerim se skriva zaklad. Igra lahko traja ves dan, če le imamo dovolj časa, da pripravimo zemljevide in jih tudi skrijemo.Če se odločimo za uganke, jih napišemo na lističe in te skrijemo po vrtu ali stanovanju. Vsaka rešena uganka jih bo pripeljala do naslednje in na koncu do cilja. »Na polici je knjiga, na njej pa palma, vanjo poglej in hitro naprej,« otroka denimo usmerimo do knjige, ki ima na naslovnici palmo, v njej pa bo našel nov namig. »Kjer mamin zaklad spi, nova uganka leži,« pa je že nekoliko bolj zapleten namig, saj bo moral otrok razvozlati, da je mamin zaklad pravzaprav predal ali šatulja, kjer ima spravljen nakit.Najbrž ni treba posebno poudarjati, da si bodo otroci tako krepili spomin in besedni zaklad, da bi razvozlali bolj zapletene uganke, pa bodo morali sodelovati, upoštevati različna mnenja in se prilagajati. Če lov razpotegnemo na večje območje, bo fizična aktivnost, ki bo potrebna, da pridejo od ene uganke do druge, koristila tudi njihovi kondiciji in dobremu počutju, veselje ob najdenem zakladu pa bo seveda neprecenljivo. Kaj bo zaklad, je seveda povsem odvisno od nas. Če igro pripravljamo ob rojstnem dnevu, poskrbimo, da bo vsebina čim bolj privlačna. Škatlo denimo napolnimo z njegovimi najljubšimi sladkarijami, ki pa naj jih bo dovolj za vse udeležence, in drugimi manjšimi pozornostmi, na povsem običajen dan pa bo čisto dober zaklad tudi denimo otrokov najljubši sadež, bombonček ali čokoladica.Obstaja tudi različica, pri kateri zaklada pravzaprav ni, zaklad je že pravilna rešitev. Igro lahko uporabimo med daljšo potjo v avtomobilu, da z njo zamotimo nemirne malčke. Med opazovanjem okolice naj denimo poiščejo vse, kar je rumenega, vse, kar se premika, kar se začne na določeno črko, ali pa po eno reč za vsako barvo mavrice. Otroci bodo tako krepili besedni zaklad, usvojili kakšno novo besedo ter se naučili opazovati svet okoli sebe. Da bodo hitro pozabili na vprašanje »a smo že tam«, je seveda le še dodaten plus za sopotnike.