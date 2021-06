Gugalni stol lahko prinaša nesrečo

Doma ne stojte pod odprtim dežnikom. FOTO: Sus_angel/Getty Images

Pri pospravljanju doma imejte v mislih filozofijo feng šuj, stare legende ter številna opozorila in nasvete za urejanje prostorov. Med drugim se znebite nekaterih predmetov, ki prinašajo nesrečo.Začnimo pri gugalnem stolu, ki sam po sebi sicer nima vpliva na dobro počutje, težava pa nastane, kadar se nekdo z njim igra ter ziba praznega. Po irski legendi namreč stol, ki se ziba prazen, privlači mrtve duše in jih vabi, naj sedejo nanj. Če se ziblje kar sam od sebe, na njem duše iz onstranstva najbrž že počivajo.Verovanje, da zelene stene prinašajo nesrečo, izhaja iz 18. stoletja. Tedaj so nekaterim umetnim zelenim barvam za zidove pripisovali smrtonosnost: v njih je bil namreč arzen, ki se je v obliki plina sproščal v zrak. Tudi delavci v barvni industriji so prav zaradi njega pogosto usodno zbolevali. Čeprav se arzen že dolgo ne uporablja več pri izdelavi barv, nekateri še vedno verjamejo, da zelene stene niso najboljša izbira.Glede pokvarjenih ur, ki ne zmorejo več meriti časa, svarilo prinaša feng šuj. Poznavalci te filozofije namreč opozarjajo, da ure, ki ne delujejo, ponazarjajo stagnacijo v življenju ter jih je zato treba čim prej popraviti, jim zamenjati baterije ali jih, če ni druge rešitve, zavreči.Slaba novica za ljubitelje kaktusov: po verovanju feng šuja bodičasti in ostri predmeti, med katere bi zaradi bodic zlahka umestili te rastline, v dom privabljajo negativne vibracije ter v odnose vnašajo napetost.Ste že slišali, da doma nikoli ne stojte pod odprtim dežnikom? Opozorilo, da to početje prinaša nesrečo, izvira iz starega Egipta. Verjeli so namreč, da vsak predmet, ki je namenjen zaščiti pred neprijaznim vremenom, tedaj, ko ga prinesemo v dom, žali duhove, ki so odgovorni za varnost vseh živečih pod njegovo streho.Za s pozitivno energijo napolnjen dom v njem ne imejte suhih, odmrlih ali uvelih rastlin. Te med štiri stene vnašajo energijo, ki ne koristi kakovosti bivanja. Zato se znebite vseh propadlih šopov, lončnic, ki ne uspevajo, in tudi ličnih šopkov suhega cvetja. Tako kot odmrle rastline na energijo doma vplivajo nagačene živali. Ne glede na to, s kakšnim namenom katera krasi vaše domovanje, od nje se je bolje posloviti.Tako kot tudi od starih koledarjev, ki jih imate na stenah, policah ali v predalih. Poznavalci feng šuja verjamejo, da enako kot pokvarjene ure onemogočajo napredek in rast, stanovalce držijo v preteklosti ter jim celo skrajšujejo življenje.