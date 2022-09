Groza, dlaka je spet vsepovsod, se za glavo držijo lastniki psov in mačk, ki ob koncu poletja menjajo kožušček. Sesanju in pometanju kar ni videti konca, a poznavalci tolažijo, da je nadležno obdobje vendarle mogoče nekoliko skrajšati. In pri tem ljubljenčkom pomagati do boljšega zdravja kože in kakovosti dlake.

Ključna prehrana

Izpada jim vse leto, a spomladi in jeseni je zaradi sprememb v dolžini dneva oziroma intenzivnosti svetlobe, ki vpliva na hormone, pojav občutno intenzivnejši. Količina izpadle dlake je odvisna tudi od pasme, denimo tiste s podlanko je bodo odvrgle bistveno več, občutno manj je je pri živalih, ki živijo v notranjih prostorih in jo menjajo enakomerneje skozi vse leto.

V tem času jo najdemo vsepovsod. FOTO: Smrm1977/Getty Images

Praviloma proces menjave traja okoli dva meseca, v tem času pa psi in mačke lažji poletni kožušček odstranjujejo in se pripravljajo za zimske razmere. Svojemu ljubljencu lahko v tem napornem in dolgotrajnem procesu pomagamo predvsem s kakovostno prehrano: poleg beljakovinskega vnosa je pomemben tudi maščobni; maščobne kisline omega-3 so dragocena sestavina v epidermisu, potrebne pa so tudi za delovanje lojnic.

Redno razčesavanje je v tem obdobju zelo pomembno.

Ne pozabimo na lecitin, ki je sestavni del vseh celičnih membran. Pomanjkljiva prehrana lahko razredči dlako na določenih predelih, ta je lahko lomljiva in brez leska, koža suha in razdražena. Potrebna je tudi zunanja nega, torej redno razčesavanje s primerno krtačo ali glavnikom, ki naj bo v obdobju menjave dlake še pogostejše: s tem odstranjujemo izpadlo in odmrlo dlako, pomagamo preprečevati srbečico in vnetja, odstranjujemo prhljaj, spodbujamo krvni obtok v koži, svojega ljubljenca pa ob tem še zmasiramo in mu pomagamo do sprostitve.

2 meseca traja menjava dlake.

Pozor, letni čas ni edini dejavnik, ki vpliva na izpadanje dlake. To lahko spodbudijo tudi določena zdravila, o dodatni negi kože in dlake med določenimi terapijami se zato posvetujemo z veterinarjem. Krivi so lahko tudi paraziti, alergije, vnetja in nekatere bolezni, kot so sladkorna, obolenja ledvic in bolezni kože, zato bodimo nenehno pozorni na zdravje in počutje svojega ljubljenca, izpadanje dlake pa lahko spodbujajo tudi hormonska nihanja pri samicah, ki so breje ali dojijo.