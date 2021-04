Gromska strela!

Zvočniška letev

Ameriški Bose (izgovori se bous) slovi po odličnem zvoku iz presenetljivo majhnih zvočnikov. Zdaj že pokojni ustanovitelj in šef družbe(izgovori se bos), sin bengalskega Hindujca in Američanke francosko-nemškega rodu, je bil namreč specialist za akustiko in psihoakustiko ter profesor elektronike na sloviti bostonski tehnični univerzi M. I. T. Bosejevi zvočniki in slušalke v sebi skrivajo kup napredne tehnologije, ki morda ni ravno po volji avdiofilom, zato pa znajo pričarati poln zvok iz malih škatlic.V času sodobnih ploskih televizorjev, ki imajo vrhunsko sliko in obliko, a kompromisen zvok, je Bose poleg klasičnih stereo in prostorskih zvočniških sistemov seveda začel delati tudi soundbare, ki so jih pri nas prevedli kot zvočne letve.Gre za podolgovate in nizke zvočniške sisteme, ki jih po navadi postavimo pred televizor in so sposobni proizvesti občutno boljši zvok kot televizijski zvočniki. Od Lorexa, Bosejevega distributerja v Sloveniji, sem tako na test prejel bose smart soundbar 300, njihov vstopni model v svet zvočniških letev, ki je hkrati tudi pametni zvočnik.Po opravljeni prvi nastavitvi, skozi katero se je treba prebiti s pametnim telefonom z aplikacijo Bose music in povezavo z domačim wifijem, je prišel čas za preizkus, kako se obnese Bosejev soundbar. S televizijo ga povežemo z optičnim ali hdmi kablom (prvi je priložen, drugi ne), ker pa gre tudi za pametno napravo, se zna prek bluetootha povezati še z drugimi viri zvoka, kot je pametni telefon ali glasbeni predvajalnik.Prvi zagon malce traja, saj aplikacija po navadi poskrbi tudi za programsko posodobitev zvočnika. Le-tega nato upravljamo s priloženim ličnim daljincem ali pa z aplikacijo Bose music, ki nam omogoča tudi neposredno povezovanje s katero od pretočnih glasbenih storitev, kot je Deezer, in z radijsko aplikacijo Tune in, v kateri lahko poslušamo vse mogoče spletne radie, tudi slovenske. Bose music sam preveri, kaj je naloženo na telefonu, in ponudi uporabo aplikacije.V bistvu je prav presenetljivo, kako dobre nizke tone je sposobna spraviti iz sebe tale letev (ah, ta hecni prevod ...). Seveda ne more proizvesti res gromkih basov, a če stoji na TV-omarici, ki ima kak predal oziroma nekaj prostornine, bo to malce pripomoglo h globljim basom.Zvočniške enote so razporejene spredaj in ob strani in tvorijo trizvočniški sistem: prednji zvočnik poskrbi za dobro umeščen dialog v filmih ali serijah, stranska pa za stereo sliko in občutek prostorskega zvoka, saj sam soundbar s slabimi 70 centimetri ni ravno ogromen in zato tudi stranska zvočnika nista zelo narazen.Glavna stvar, ki te navduši pri Bosejevem soundbaru, je njegova glasnost: zadeva je za tako kompaktne dimenzije prav neverjetno glasna, pri čemer tudi pri največji glasnosti ni popačenja zvoka. Televizijski programi, serije in filmi z letvijo dobijo nove razsežnosti: dialog je jasnejši in bolje pozicioniran, zvočni učinki, kot so eksplozije, na višji ravni, prav dobro pa se obnese tudi kot zvočnik za predvajanje glasbe.Preizkusil sem nekaj različnih zvrsti in soundbar 300 z nobeno ni imel težav. Seveda pa od zvočniške letve ne moremo pričakovati tako širokega in dinamičnega zvoka kot iz kakovostnih hi-fi zvočnikov. A kakor koli že, tako filmski zvok kot glasba sta jasna in glasna, z uravnoteženimi srednjimi in visokimi toni, in močno pripomoreta k užitku pri poslušanju.Bose omogoča tudi enostavno nadgradnjo z dodatnima kompatibilnima brezžičnima zvočnikoma in/ali brezžično povezljivim nizkotoncem bass module 500, s čimer dobimo odličen prostorski zvok in kompletno Bose rešitev. Je pa to kar drago, saj že sam smart soundbar 300 stane 450 evrov, za surround zvočnika in basovsko enoto pa je treba odšteti še po 350 in 450 evrov, s čimer cena naraste na konkretnih 1250 evrov.No, nadgrajevanje se še ne neha, saj je mogoče soundbar 300 spariti tudi z drugimi Bosejevimi enotami v drugih prostorih, pozna pa tudi glasovne ukaze prek Googlovega pomočnika in Amazonove Alexe; treba pa je dodati, da ne prvi ne druga v Sloveniji nista uradno podprta. Skratka, Bosejeva zvočniška letev je odlična nadgradnja za tiste, ki niso zadovoljni s plastičnim zvokom televizijskih zvočnikov in ki bi želeli imeti močan in jasen zvok, hkrati pa prisegajo na Bosejeve tehnološke rešitve in minimalistični dizajn.