Gremo na motoristični potep

Na motocikel se podajmo primerno zaščiteni in oblečeni.

Kovčki so najboljša rešitev za prevoz prtljage na motorističnem potepanju. FOTO: Arnold Debus/BMW

Manj je več

Kovčki so zakon

Ker obtežitev s prtljago in sopotnico spremeni težišče, ne pozabite nastaviti prednapetosti zadnjega vzmetenja; pri nekaterih motociklih nam tu pomaga elektronika. FOTO: Lorenzo Refrigeri/Ducati

Naš nasvet

Klimatizirani motorist



Industrija je razvila tudi nekatere rešitve za vroče dni na motociklu. Običajno gre za posebne hladilne brezrokavnike, ki delujejo tako, da se jih ali namoči v vodo ali napolni z vodo. Nato jih oblečemo čez majico (po možnosti iz tehnične tkanine) in nas zahvaljujoč zakonom fizike prijetno hladijo. Vseeno svetujemo nekaj previdnosti pri njihovi uporabi, saj je praksa pokazala, da je takšno hlajenje lahko tudi premočno, predvsem ko zapeljemo v predele, kjer je bolj hladno (gorski prelazi, ceste, ki se vijejo v senci gozdov). Za konec morda omenimo še zanimiv, a zelo drag brezrokavnik znamke Rukka, ki zaradi patentirane tehnologije m-clima poleti hladi in pozimi greje. Poleg visoke cene je slaba stran, da vgrajena akumulatorska baterija ponudi le dve urici aktivnega hlajenja – če seveda ni priklopljena na motociklov akumulator.

Letos bomo z motocikli odkrivali predvsem slovenske kraje in ceste. A čeprav ne bomo šli na drugi konec sveta, se moramo tudi za bližnje destinacije dobro pripraviti. Tehnično brezhiben motocikel, ustrezna zaščitna motoristična oprema, torej motociklistična čelada, jakna, hlače, rokavice in škornji, ter dobra motoristična kondicija so ključni za varno potepanje na dveh kolesih. Tudi v poletni vročini se velja ustrezno napraviti za na motor, pri čemer posežemo po zračnejših poletnih motorističnih oblačilih, ki omogočajo več svežine ob nespremenjeni zaščiti. Tistim, ki so že občutili posledice drsenja gole kože po asfaltu, ne pride več na misel, da bi jezdili goli v sedlu.Na motociklistični potep bomo gotovo vzeli s seboj tudi nekaj prtljage. Motoristi so po navadi omejeni na tri kovčke in torbo za na posodo z gorivom. Obtežitev motorja s prtljago in sopotnikom korenito spremeni težišče motorja in posledično njegovo vedenje med vožnjo. Zato moramo povečani teži prilagoditi vzmetenje, predvsem zadnje, o čemer nas natančno seznanijo navodila za uporabo motocikla. Prav tako moramo povečati tlak v obeh pnevmatikah – za koliko, nam povedo že omenjena navodila.Pri motociklu ni največja omejitev prostornina, bolj je to dovoljena obtežitev, zapisana v navodilih za uporabo. Superšportniki so pri dovoljeni obtežitvi bistveno manj radodarni kakor na primer veliki potovalni enduri, kjer brez težav naložite okoli 230 kilogramov; a pozor, v to težo sta všteti tudi teži voznika in sopotnika, torej lahko dejansko naložite le kakšnih 70 kilogramov, odvisno od krepkosti obeh potnikov. Pa tudi kovčki običajno dovoljujejo dobrih pet kilogramov največje obtežitve in omejitev hitrosti vožnje.Najboljša rešitev za prevoz prtljage so kovčki – pri stranskih bodite pozorni na enakomerno porazdelitev teže med levim in desnim. Težji kosi prtljage spadajo na dno kovčka – tako zmanjšamo njihov vpliv na težišče. Torbe za na posodo za gorivo so praktične za spravljanje fotoaparatov in dokumentov – tistega, kar moramo imeti pri roki.Kaj vse spada v motoristovo malho? Izkušeni motoristi pravijo, da se na pot ne podajo brez dodatnih motorističnih rokavic, svežega spodnjega perila vključno z nogavicami, »civilnega« oblačila, športnih copat, male potovalne lekarne, v kateri ne sme manjkati zaščitna krema za sončenje, osnovnega kompleta orodja, pršila za mazanje verige in zatesnitev predrte pnevmatike, fotoaparata, zemljevida in še katere koristne malenkosti.Ne glede na to, ali se boste na pot podali sami, v dvoje ali v družbi prijateljev, poskrbite za svojo varnost in odpotujte spočiti. Med potjo naredite več premorov in poskrbite za zadostno pitje tekočin – brezalkoholnih, seveda. Pod zaščitnimi motorističnimi oblačili se v poletnih dneh namreč izdatno potimo in izgubljamo tekočino, ki jo je treba nadomestiti. Prav tako se izogibajte maratonskim dnevnim etapam – praksa pravi, da so dnevne etape, daljše od 300 kilometrov, lahko že zelo naporne. Še posebno na motociklu, ki ni najprimernejši za potovanja.