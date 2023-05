Grand Hotel Union Eurostars, zgodovinski hotel s secesijsko dušo

Grand Hotel Union Eurostars, zgrajen leta 1905, je znamenita stavba, ki je del zgodovine mesta Ljubljana in države. V veliki in čudoviti secesijski stavbi v slogu dunajske secesijske šole so v preteklosti prenočile številne znane osebnosti iz sveta politike, filma in glasbe, pa tudi člani kraljevskih družin, med drugim tudi britanska kraljica Elizabeta II.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Grand Hotel Union Eurostars, Vancas hotel d.o.o.