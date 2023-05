Grafike največjega starega mojstra: prikazal je blišč in bedo (FOTO)

V Narodni galeriji bo vse do 30. julija 2023 na ogled razstava Rembrandt. Grafike največjega starega mojstra. Javnosti se predstavlja 43 grafik, dve matrici in še 14 umetnin sodobnikov Rembrandta Harmenszoona van Rijna in poznejših mednarodnih umetnikov, ki jim je bil stari mojster za zgled, med drugim deli Jamesa Abbotta McNeilla Whistlerja in Pabla Picassa.

Razstava je prišla v mesto in javnost, ki je zelo odprta za grafično umetnost.

Vsa dela so iz zbirke Muzeja Rembrandtova hiša iz Amsterdama, pregled mojstrovega vpliva na razstavi pa dopolnjuje še izbor 10 umetnin iz zbirke Narodne galerije; med drugim so na ogled dela Martina Johanna Schmidta, Ivane Kobilca in Zorana Mušiča. Tako predstavljajo tudi vpliv, ki ga je imel veliki umetnik na poznejše domače generacije. »V Ljubljano smo želeli pripeljati tudi nekatere grafike, ki prvotno niso bile na seznamu,« je povedala direktorica Narodne galerije Barbara Jaki.

Barbara Jaki pravi, da je pri Rembrandtu upravičeno uporabljati presežnike. FOTO: Jože Suhadolnik

Najbolj znan po grafikah

»Rembrandt je verjetno eden najvplivnejših avtorjev v zahodni likovni umetnosti. Neradi uporabljamo presežnike, ampak pri Rembrandtu je to popolnoma upravičeno. Originalne jedkanice in dve plošči spremlja tudi deset del iz zbirke Narodne galerije iz obdobja od 17. do 20. stoletja, na katere je imel Rembrandt velik vpliv. Zakaj? Rembrandt je bil izjemen inovator, predvsem na področju grafike – še bolj specifično, na področju jedkanice. Mojstrsko je znal pokazati tako blišč kot bedo in revščino, tako mistične dogodke kot prizore iz vsakdanjega življenja. Ta kar najširša paleta njegovih izrazov je seveda navduševala ne samo sodobnike, ampak tudi umetnike, ki so prihajali desetletja in stoletja za njim.«

Rembrandta (1606−1669) uvrščamo med največje umetnike vseh časov. Najbolj znan je po svojih razpoloženjskih slikah, ki so pogosto izrazito človeške in ganljive. Poleg oljnih slik je ustvaril številne grafike. Vsaka posebej je umetnina zase, in čeprav so grafike po velikosti včasih majhne, so likovno vedno izjemno bogate. Rembrandt je bil že v času svojega življenja znan po svojih grafikah − v obdobju, ko je Republika Nizozemska postala vodilno evropsko središče protestantizma, trgovine in umetnosti, jih je ustvaril več kot 300. Izstopa umetnikov inovativen pristop do jedkanice in empatične upodobitve različnih ljudi, naj so to bili meščani, berači ali judje.

Školjka, 1650

Mojstrova dela so na razstavi razvrščena glede na vidike ustvarjanja, ki so umetnika najbolj zanimali, na primer Kot v življenju, Svetlo in temno in Oblikovanje lika. Opazujemo lahko, kako je najprej izdelal in nato združil karakterne študije, žanrske prizore in krajino, da je ustvaril navdihujoče pripovedi, ki nas še danes ganejo s sporočilom ljubezni, vere in upanja.

Med Rembrandtovimi slavnimi grafikami, ki so na ogled na razstavi, so tudi Školjka, ki velja za mojstrovo edino tihožitje v grafični tehniki, pet avtoportretov, vplivni Trije križi ter dve verziji motiva Kristusa privedejo pred ljudstvo – Rembrandt je bil znan po tem, da je matrice med tiskom dodatno obdelal in ustvaril serije enakih motivov, na katerih lahko spremljamo spreminjajoče se podrobnosti, like in vzdušje. »Razstava je prišla v mesto in javnost, ki je zelo odprta za grafično umetnost,« so povedali v Narodni galeriji. »Medtem ko je ta medij v drugih državah praviloma prezrt, je v Sloveniji deležen večje strokovne pozornosti, kot se vidi na primer iz Grafičnega bienala Ljubljana in odlične grafične šole na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.«

Ester pred obiskom Ahasvera, 1635

Izbor mojstrovih grafik iz Muzeja Rembrandtova hiša je bil leta 2000 na ogled v Cankarjevem domu. Po skoraj četrt stoletja je napočil čas, da tudi nove generacije spoznajo delo veličastnega umetnika. Ob razstavi je izšel katalog v slovenskem in angleškem jeziku, kjer so predstavljeni še Rembrandtovo življenje in delo, tehnika jedkanja in mojstrov vpliv na poznejše domače generacije umetnikov. Poleg javnih vodstev po razstavi organizirajo še vodstva v lastnem terminu, pripravili so tudi pester nabor tečajev, ki so tematsko vezani na Rembrandtove grafike. Razstava je plod tesnega sodelovanja med Narodno galerijo in Muzejem Rembrandtova hiša. Na prvem mestu gre zahvala nizozemskemu veleposlaniku v Sloveniji Johanu Verboomu, ki je dal pobudo za razstavo in povezal muzeja.

Poklon pastirjev: s svetilko, 1654

Na razstavi je tudi slika Pabla Picassa Rembrandt in tri ženske glave, 1934.