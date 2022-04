Graditi ali prenavljati staro: katera pot je lažja?

Selitev v lastno hišo je pomembna življenjska odločitev, ki nas že takoj na začetku postavlja pred pomembno dilemo: poiskati parcelo in nanjo postaviti novogradnjo ali kupiti staro hišo, ki potrebuje obnovo? Odgovor na to vprašanje ni popolnoma preprost in enostranski. Da bi dilemo nekoliko poenostavili, pa smo za vas pripravili kratek primerjalni vodič, ki vam bo pomagal ugotoviti, katera odločitev vam je najbolj pisana na kožo.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Nova KBM