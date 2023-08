Gradimo lahko tudi z recikliranim betonom

Avstrijska prestolnica veliko pozornosti namenja varstvu okolja in tudi področje gradbeništva ni izjema. Na Dunaju bodo pri novem projektu za gradnjo javne zgradbe prvič uporabilo reciklirani beton, s čimer želijo zmanjšati količino gradbenih odpadkov, reciklirani beton pa ima v primerjavi z običajnim tudi številne druge prednosti za okolje.

Dunajski Urad za ravnanje z odpadki, čiščenje javnih površin in vozni park, ki že dolgo slovi po prizadevanju za čim bolj prijazno obratovanje do okolja, ne nazadnje tudi fasado njihove upravne stavbe že več kot deset let krasi bujno zelenje, je na začetku avgusta začel gradnjo nove stavbe, v kateri bo prostora za 250 zaposlenih. Nova javna stavba bo zelena ne le zato, ker bo zgrajena iz recikliranega betona, opremljena bo tudi z zeleno fasado, sončnimi celicami, ekološko oskrbo s toploto in polnilnicami za električna vozila, ki dopolnjujejo ponudbo v prizadevanju, da bo stavba čim bolj sledila načelu krožnega gospodarstva. Dela naj bi končali prihodnje leto.

Nova stavba urada za ravnanje z odpadki bo imela zeleno fasado in sončne celice.

V primerjavi z običajnim ima reciklirani beton veliko prednosti.

Pri rušenju zgradb

Glede na to, da gre za prvi tovrstni objekt na Dunaju, bodo kakovost materiala pozorno preverjali tako v laboratoriju kot na dokončani konstrukciji. Rezultati testov bodo koristni za prihodnjo uporabo recikliranega betona. »V skladu s prizadevanji za krožno gospodarstvo v sklopu podnebne strategije Dunaja bomo tokrat pri gradnji javne stavbe prvič uporabili reciklirani beton, ki manj obremenjuje okolje. S tem želimo pokazati, kaj vse je mogoče. Mesto želi na prihodnjih razpisih spodbujati uporabo tovrstnega gradbenega materiala, kajti povečano povpraševanje po recikliranem betonu vodi do povečanja ponudbe na trgu,« je poudaril mestni minister za okolje Jürgen Czernohorszky.

Dunaj želi na prihodnjih razpisih spodbujati uporabo tovrstnega gradbenega materiala.

Pri rušenju zgradb vsako leto nastane velika količina gradbenih odpadkov, ki se deloma lahko reciklirajo, večina pa konča na odlagališčih. Z ustrezno obdelavo materialov lahko pridobimo reciklirani granulat za proizvodnjo recikliranega betona, ki se lahko pri gradnji znova uporabi. Tako smo lahko bolj gospodarni z viri, prihranimo primarne surovine, skrajšamo transportne poti in zmanjšamo količino izpustov.