Grad v Hiši kranjske čebele

Prenova nekdanje šole v Višnji Gori

Začetek projekta digitalizacije gradu

Pripravljen je tudi popis predmetov, ki so v gradu ali pa v zasebnih zbirkah.

Obiskovalec se bo s pomočjo navideznih očal sprehodil po gradu Podsmreka.

Občina Ivančna Gorica sodeluje pri aktivnostih, ki so povezane z evropskim projektom Emoundergrounds – Čustvena tehnologija za valorizacijo kulturne dediščine znotraj čezmejnega področja.Pri tem so bili uspešni na razpisu programa Adrion Interreg, kjer nastopa in sodeluje kot ena izmed partneric pri omenjenem projektu. Ivanška občina bo s pomočjo projekta javnosti in turistom približala zgodovino gradu Podsmreka. Z uporabo novih interaktivnih in inovativnih orodij bo tako narejena digitalna predstavitev gradu in njegovih zgodb.»Predstavitev gradu Podsmreka bo na ogled v sklopu Hiše kranjske čebele v Višnji Gori,« so sporočili z občine Ivančna Gorica. »V tej hiši bodo turistom celostno predstavili zgodovino kranjske čebelice, ene najbolj razširjenih vrst čebel na svetu, ki prihaja z gradu Podsmreka. S to edinstveno izkušnjo skozi navidezno resničnost in interaktivne projekcije zaslonov bo Ivančna Gorica pokazala model, kako lahko s pomočjo osredotočene ponudbe, ki temelji na izkoriščanju in inoviranju kulturne dediščine, izboljšujemo privlačnost in konkurenčnost občine Ivančna Gorica.«Vsekakor bo več scenarijev predstavitve, ki jih bodo predvajali prek različnih naprednih informacijskih tehnologij, so še povedali na občini Ivančna Gorica. »Kot zanimivost lahko povemo, da se bo obiskovalec s pomočjo navideznih očal sprehodil po gradu Podsmreka v času družinein slavne kranjske čebele. Vendar je pot do končnega cilja dolga, saj projekt narekuje veliko dodatnega dela, raziskav, študij in analizo gradu Podsmreka. V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki nastaja strategija novega turističnega produkta. V skladu s cilji in namenom projekta organiziramo več delovnih sestankov, s katerimi želimo okrepiti sodelovanje s turističnimi operaterji in ponudniki.«V minulih tednih je bilo storjenih precej pomembnih korakov. »Izziv nam predstavlja pridobivanje informacij, ki jih dejansko ni lahko pridobiti. Sodelujemo tudi pri 3D-modeliranju objektov in posnetkih 360° realne situacije, implementacija informacijskih točk, ki bodo prikazale različna obdobja razvoja gradu,« je o izzivu digitalizacije povedaliz podjetja Izstop.Zgodovinsko osnovo za digitalizacijo gradu je pripravila zgodovinarka, ki je v dragoceno zbirko podatkov dodala kronološko zapisano zgodovino, zgodbe o lastnikih gradu in arhitekturne značilnosti stavbe. Pripravljen je tudi popis predmetov, ki so v gradu ali pa v zasebnih zbirkah, ter slikovno gradivo, ki ga bodo vključili v digitalne oblike animacije.Ekipa iz podjetja KASPR že več let sodeluje na področju razvoja (turističnih) produktov in komunikacijske strategije. V sodelovanju z ekipo Zavoda Prijetno domače želijo poiskati ponudnike predvsem na območju Višnje Gore, ki bi jih bilo mogoče vključiti v nov, integralni turistični produkt.Kot je ob tem povedala, je za uspešno doseganje ciljev ključno sodelovanje: »Povezovanje tako z občino kot Zavodom Prijetno domače nas je usmerilo na pot raziskovanja konkretnih priložnosti za uporabo različnih vidikov bogate kulturne dediščine gradu Podsmreka v razvoj novih turističnih produktov. Pohodništvo, lokalne ponudnike in izjemno bogato čebelarsko tradicijo poskušamo povezati v nov produkt, ki bo vključenim deležnikom omogočil nadaljnjo rast.«