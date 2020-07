Grad Podsreda zdaj tudi z apartmaji

Grad stoji na območju Kozjanskega parka.

Na gradu Podsreda so pred dnevi odprli težko pričakovane nove namestitvene enote. Udobne sobe in apartmaji s skupno 16 ležišči so dobrodošla dopolnitev ponudbe gradu, ki po dolgoletni in zahtevni prenovi postaja vse bolj prepoznaven ponudnik kulturnih, turističnih in izobraževalnih dogodkov v tem delu Slovenije. Grad, ki je spomenik lokalnega pomena in je v lasti občine Kozje, stoji na območju Kozjanskega parka, ki je njegov upravljavec. V želji, da bi se povečalo število domačih in tujih gostov, predvsem tistih, ki jih zanimajo kulturna dediščina, ohranjena narava, mir in sprostitev, je občina ob koncu leta 2019 začela urejati prenočitvene zmogljivosti v spodnjem gospodarskem poslopju gradu Podsreda.Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je uradno predal namenu novo pridobitev na gradu Podsreda, je pohvalil prizadevanje upravljavcev tega kulturno-zgodovinskega spomenika in jih pozval k še bolj odločnemu povezovanju z drugimi turističnimi ponudniki v sicer zelo prepoznavni destinaciji slovenskega turizma.»Vizija slovenskega turizma je usmerjena v oblikovanje trajnostnih, avtentičnih in inovativnih zgodb kot temelja petzvezdičnih doživetij. S tem pa se zgodba, kot jo pišejo na gradu Podsreda, povsem sklada. Da boste dosegli svoje strateške cilje, pa sta potrebni predvsem usklajeno delovanje vseh turističnih akterjev v destinaciji in medsebojno dopolnjevanje,« je poudaril minister in izpostavil nedavno strokovno potrditev utemeljenega dela upravljavca gradu. »Da delate dobro, dokazujeta nagradi jakob 2020 ter naziv ambasador inovativnosti v turizmu, ki ju je mednarodna komisija dodelila gradovom Posavja, katerega del je tudi grad Podsreda.«Ureditev sob in apartmajev v gradu je stala dobrih 210.000 evrov, naložbo pa je v celoti financirala občina Kozje. Gradu Podsreda pripada posebno mesto med gradovi na območju Kozjanskega parka, saj z bogato kulturno dejavnostjo živi še danes. Je eden redkih kulturnih spomenikov romanske dobe, ki je v zadnjih 30 letih iz skoraj propadajočega stanja s celovito prenovo postal pomemben nosilec kulturne, promocijsko-izobraževalne, družabne in turistične ponudbe v tem delu Slovenije.Zgrajen je bil v prvi polovici 12. stoletja. Takrat je imel preprosto pravokotno zasnovo. Okoli leta 1180 je bil prizidan visok obrambni stolp, okoli 1220. južni bivalni del ter okrog 1260. še kapela. Današnjo podobo mu je dal predvsem grof, zet kneza, v 19. stoletju. Obnavljati so ga začeli leta 1983.