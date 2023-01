Gozdna eleganca v stanovanju: to je sobna praprot (FOTO)

Sobne rastline so vedno dobra izbira, v prostor vnesejo kanček zelenega, narave. Ena od lončnic, ki bodo letos izjemno priljubljene, je sobna praprot. Nič čudnega, ko pa je vzgoja preprosta.

Gojimo jo samo ali v kombinaciji z drugimi rastlinami. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Cveti sicer ne, a to niti ni pomembno: njen zaščitni znak so namreč listi, lepi, podolgovati, plapolajoči, svetlo ali temno zeleni, pernato deljeni in dolgi 45–100 centimetrov. Dodaten plus je, da jih lahko gojimo samostojno ali jih kombiniramo z drugimi rastlinami – enako privlačne so, če jim družbo delajo zelene ali cvetoče rastline. In to še ni vse: praprot je na seznamu tistih rastlin, ki odlično čistijo zrak v prostoru, odstranjevala naj bi zlasti formaldehid.

Dobro odcedna prst

Da bi dobro uspevala, potrebuje hladnejši prostor, od 15 do 24 Celzijevih stopinj bo poleti prenesla, in dovolj vlage ter svetlobe, a ne mara neposrednega sonca – večina praproti v naravi uspeva na gozdnih tleh –, zato jo postavimo pred okno, obrnjeno na severno stran, prenese tudi vzhodno. Prepiha ne mara. Da bi listi rasli enakomerno, lonček vsake toliko malo obrnemo.

Pazimo, da v lončku ne bo stala voda.

Kot rečeno, ima rada vlago, zato moramo za to poskrbeti vsak dan, najbolje s škropljenjem, tudi prst naj bo ves čas vlažna, a ne namočena, in dobro odcedna. Pozimi jo zalivamo enkrat tedensko, poleti dva- ali celo trikrat na teden, za zalivanje in rošenje uporabimo deževnico, če je nimamo, pa postano vodo sobne temperature. Najbolje je, da lonček, v katerem raste praprot, postavimo v vodo ter pustimo kakih dvajset minut, potem prestavimo na podstavek ali v okrasni lonček, da se odcedi, in ne pozabimo po nekaj minutah odliti odvečne vode. Ker imajo rade vlago, so super izbira za kopalnico. Po feng šuju jo postavimo v kot sobe ali ob vhod, kjer bo izrekala dobrodošlico.

Uspeva tudi v precej temnih prostorih.

Spomladi jo presadimo, če je prerasla lonček, in sicer v rahlo humusno prst, če ima še dovolj prostora, odstranimo zgornjo plast prsti in dodamo novo; v času rasti, od pomladi do jeseni, enkrat na mesec dodajamo gnojilo, pri tem smo previdni, količino gnojila raje malo zmanjšamo. Obrezujemo je ne, je pa treba sproti odstranjevati suhe in porumenele liste. Če ti postanejo mehki, ima praprot premalo vode, če odpadajo ali gnijejo, pa jo zalivamo preveč. Razmnožujemo jo lahko kar sami, in sicer z delitvijo mladih rastlin, ki se razvijejo kot stranski poganjki. Pri tem pazimo, da ima vsaka rastlinica dovolj listov.