Kulturno-umetniško društvo Kamot danes na Homu pri Bledu pripravlja zanimiv dogodek, ki so ga naslovili Gozdno veselje. Potekal bo v vsakem vremenu, prosijo pa, da pridete primerno oblečeni in obuti.

»Ob poplavi aktivnosti, igrač in tehnologije pogosto pozabljamo, da imajo naši otroci pravzaprav skoraj vse, kar potrebujejo za zdrav razvoj, tako rekoč na pragu pred hišo – v gozdu,« so sporočili organizatorji.

»Gozd je najboljše igrišče in telovadnica za razvoj temeljnih gibalnih spretnosti, kot so plezanje, tek, hoja, plazenje in preskakovanje, hkrati pa zunanja učilnica, ki poleg vsega umiri čute in živčni sistem, ter najmočnejši vitamin za imunski sistem. Meta, Nina in Manca smo se ob tednu otroka, ki letos poteka na temo radovednosti pod organizacijo KUD Kamot, zbrale, da gozdno veselje delimo tudi z drugimi družinami. Srečali se bomo ob zabavnih aktivnostih na treh prostorčkih v Začaranem gozdu, predvsem da otrokom in staršem ponudimo pristna doživetja in nova poznanstva v gozdu. Meta (Mali pustolovci) bo kot izkušena vodja skupin po pravljičnih poteh otrokom gozdno veselje približala z gibanjem v Škratovem gozdu, pri Nini (PleteNina), ki se ukvarja s šivanjem in kvačkanjem izdelkov za vse starosti, se bodo otroci v Vilinskem gozdu z ročnimi deli spoznali ob šivanju vilinskih krpic, pri Manci (Intuiterra), ki v svoje delo vnaša ustvarjalnost, povezanost in dotik, pa se bodo družine v Ptičjem gozdu prek masaže najprej povezale, nato pa izrazile z ustvarjanjem z naravnimi pigmenti.«