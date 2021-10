Govorica telesa je ključna

Posvojitev živali iz zavetišča je nadvse plemenito dejanje, a mora biti tudi premišljena, opozarjajo strokovnjaki, saj se podajamo v nadvse zahtevne vode.

Ko so jezne, jih pustimo pri miru. FOTO: Castenoid/Getty Images

Opazujmo jih

Življenje s psom ali mačko, ki ima že ustaljene navade, je lahko veliko večji izziv kakor vzgoja mladiča, zato je nujno, da čim prej spoznamo vedenjske vzorce novega najboljšega prijatelja in govorico telesa ter tako pravočasno prepoznamo neželeno vedenje in ljubljencu tudi ob podpori strokovnjaka, predvsem pa z veliko potrpljenja in pozitivne motivacije, pomagamo prebroditi težavno obdobje.

Pes, ki se počuti tesnobno, ima pogosto spuščeno glavo, ušesa drži delno nazaj in ima iztegnjen vrat. Običajno stoji v napeti drži s podvlečenim repom, pogosto tudi zeha ali si liže ustnice. Kaže znake plašnosti, zaskrbljenosti, izogiba se očesnemu stiku. Podobno lahko sedi ali leži s skritim repom, glava je spuščena, umika pogled in zeha.

Govorica telesa jasno kaže, da se kuža ne počuti dobro v svoji koži oziroma v okoliščinah, v katerih se je znašel, njegovo vedenje pa mora nasloviti strokovnjak. Zadovoljen in vesel pes je namreč vedno sproščene drže, gobček je odprt, uhlji v naravnem položaju; kuža navdušeno maha z repom, sprednji del telesa je povsem ob tleh, medtem ko je zadnjica usmerjena visoko v zrak, kar pomeni, da vabi k igri, na kar zelo rad opozori tudi z neučakanim laježem!

Podobno smo na govorico telesa pozorni pri mački. Te niso najbolj navdušene nad spremembami, zato jim bo novo življenjsko okolje skoraj zanesljivo povzročalo kar nekaj nelagodja. A z nekaj vztrajnosti in ljubezni se bodo privadile na nov dom in nas povsem navdušile s svojimi mačjimi čari, zato je pomembno, da jim prisluhnemo in jim namenimo pozornost, ki si jo zaslužijo.

Zadovoljna muca je vedno sproščene drže, uhlji so v naravnem položaju, konica repa, ki stoji ponosno pokonci, je narahlo zavita, gobček je zaprt; ko leži, nežno mežika z očmi, ki so lahko tudi priprte, celotno telo je mehko in daje vtis pomirjenosti. Nejevoljo kaže z napetim telesom, rahlo spuščeno glavo, razširjenimi zenicami, tesno privitim repom; podobno napeto tudi leži, gobček je odprt, izraz na obrazu neprijazen, sploščeni uhlji pomenijo vznemirjenost.

Potrebujejo pozornost, a tudi obilo razumevanja. FOTO: Serafima/Getty Images

Nezadovoljna mačka se nemirno sprehaja sem in tja, morda zavrača hrano in igro ter ignorira okolico in maha z repom. Ko pa nezadovoljstvo preraste v jezo, svoje telo poskuša povečati z grozeče dvignjeno dlako, napetimi sprednjimi tacami, osredotočenim pogledom, morda tudi piha ali renči. Jasno, takrat se ji ne približujemo.

Kunci so čedalje bolj priljubljeni hišni ljubljenčki, in čeprav se nam zdijo povsem netežavni in nezahtevni, saj večino dneva preždijo v varni kletki, moramo biti pozorni tudi na njihovo vedenje, s katerim lahko opozarjajo na stisko. Kunci prav tako potrebujejo družbo in zabavo ter pozornost, če jim teh sladkosti v življenju primanjkuje, so lahko nesrečni.

Nezadovoljstvo kažejo z napeto držo, med ležanjem glavo tiščijo ob tla, uhlji so široko narazen in zlepljeni ob hrbet, zenice razširjene, telo je kakor v krču. Lahko sedijo, sprednje tačke pa držijo v boksarskem položaju. Uhlji so našpičeni. Ko stojijo, z zadnjimi tačkami udarjajo ob tla, repek je pokončen, uhlji prav tako in rahlo usmerjeni navzven.

Zadovoljen zajček je vidno sproščen, telo je med ležanjem iztegnjeno. Ko stoji, skače po vseh štirih enakomerno, v zraku se pred pristankom zavrti. Skače in se vrti od veselja!