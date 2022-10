Gospodinja razkrila trik s pralnim strojem, ki prihrani do 62 odstotkov elektrike: račun bo nižji, pranje pa lažje

Kako prihraniti pri računu za elektriko? Gospodinja in strokovnjakinja za varčevanje Kyle Grant ima genialen nasvet za pranje perila. Vse, kar morate storiti, je, da znižate temperaturo pranja. Torej če perete perilo, ki ni tako umazano, je nižja temperatura povsem dovolj, da odstranite umazanijo. »Prehod s 40 stopinj na 30 prihrani 38 odstotkov energije na leto in s tem tudi zniža račun za elektriko,« je pojasnila in dodala, da znižanje na 20 stopinj prihrani celo 62 odstotkov energije. Poleg prihranka naj bi nam ta način pranja olajšal tudi ločevanje perila na belo, pisano in temno. »Barvna oblačila pri visokih temperaturah običajno začnejo spuščati barvo. Če perete pri nizkih temperaturah, pravzaprav ni treba ločevati,« je povedala.

Grantova je prav tako pojasnila, zakaj ljudje uporabljajo mehčalec, čeprav tega zares ne potrebujejo. »Vašim oblačilom doda resnično lepo mehko teksturo in čudovito cvetlično dišavo ali bombažno mehkobo, kar koli vam je všeč. Ljudje obožujejo ta udarec dopamina in blagovne znamke to izkoriščajo.« Razložila je še, da se je mehčalec razvil v času, ko so bili izumljeni prvi pralni stroji in so bili detergenti za pranje perila tako ostri, da so bila oblačila videti zelo papirnato. »Dandanes je tehnologija skokovito napredovala in mehčalec je skorajda zastarel.«

Lanene srajce, otroška in športna oblačila ter celo brisače so tisti izdelki, za katere Grantova trdi, da ne potrebujejo mehčalca, uporabljali naj bi ga le pri povoskanih jaknah.