Gospodinja je delila fantastičen trik, s katerim vam nikoli več ne bo treba likati

Likanje je gospodinjsko opravilo, v katerem večina ljudi niti najmanj ne uživa. Tega se zaveda tudi vplivnica, blogerka, mamica in gospodinja Chantel Mila iz Avstralije, ki je na svojem instagramu delila trik, s katerim boste pozabili na likanje. Vse, kar potrebujete, je domače pršilo, ki bo v petih minutah zgladilo vaša oblačila.

Kaj sestavlja domače pršilo in kako ga uporabiti?

Za pršilo potrebujete dve skodelici vode, žlico alkoholnega kisa, da zmehčate oblačila, in skrivno sestavino, žlico balzama za lase, ki bo še posebej pomagal zmehčati bombažna vlakna.

Te tri sestavine nato zmešate v plastenki z razpršilom. Ko imate mešanico pripravljeno, jo nežno poškropite po zmečkanih oblačilih. Nato oblačila rahlo zgladite z roko, preden jih obesite na obešalnik, kjer naj bodo vsaj pet minut – in to je to.

Chantel je ob svojem videu zapisala, da je trik zelo uporaben na potovanjih ali ko na primer zjutraj nimate časa zlikati oblačil za v službo.

Boste poskusili?