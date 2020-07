Gospodarska vozila leta

Pet kategorij

Reviji Transport & Logistika ter Mehanik in voznik sta letos izvedli že 15. zaporedni izbor za slovensko gospodarsko vozilo leta. Laskavi naziv po posameznih kategorijah so si prislužili tovornjak MAN TGX, dostavnik volkswagen caddy, poltovornjak ford ranger, avtobus scania citywide in mercedes-benz evito tourer v kategoriji električno gospodarsko vozilo.Letos so se kandidati prvič pomerili v vseh petih kategorijah. Lani namreč ni bilo kandidatov v kategoriji poltovornjak leta, so pa premierno uvedli kategorijo električno gospodarsko vozilo leta.Pri letošnjem glasovanju so v prvem delu izbora kandidatom glasove dali bralci obeh revij z elektronskim glasovanjem, v drugem pa je odločala strokovna novinarska žirija, ki je kandidate ocenjevala po posameznih kriterijih.Tako kot v preteklih letih je bila odločitev, kateremu kandidatu nameniti največ točk, zelo težka. Med tovornjaki so se spopadli izjemno konkurenčni modeli, a na koncu je zmaga pripadla Manovemu modelu TGX, ki postavlja nove standarde na področju asistenčnih sistemov, usmerjenosti k vozniku in digitalnega mreženja, pri razvoju pa je bilo veliko pozornosti namenjene funkcionalnosti in vzdržljivosti vozil. Za naziv sta se potegovala še iveco S-way in volvo FH.Še težja je bila odločitev v kategoriji dostavnik leta 2020, kjer se je pomerilo kar šest kandidatov, med katerimi so bili kar štirje modeli dveh proizvajalcev. Za naziv so se potegovali še Renaultova master in trafic, opel vivaro, mercedes-benz vito in večji Volkswagnov kombi transporter. Na koncu je kljub vsemu prepričljivo zmagal Volkswagnov caddy, ki je prejel tudi daleč največ glasov bralcev.V kategoriji avtobusov so se pomerili trije kandidati, med katerimi je največ glasov prejela scania citywide, ki se je za naziv spopadla z modeloma volvo 9700 in VDL citea SLE-129 electric. Poleg zmanjševanja hrupa scania še naprej širi svojo že tako široko paleto vozil na alternativne pogone v potniškem prometu. Z električnim motorjem z močjo 300 kW lahko prevozi do 95 potnikov, doseg pa znaša od 80 do 150 kilometrov.Med poltovornjaki je v dvoboju med Mitsubishijevim L200 in Fordovim rangerjem zmagal slednji, ki je zelo priljubljen tako med evropskimi kot slovenskimi kupci.Rangerji prejšnjih generacij se lahko pohvalijo z uspešnim osvajanjem kupcev, Fordovi konstruktorji pa so ga zdaj še temeljito nadgradili in mu dodali tako rekoč vse, kar pričakujejo današnji kupci delovnih ali prostočasovnih poltovornjakov. Pogonski agregati sledijo zahtevam po gospodarnosti in zmernosti pri obremenjevanju okolja, asistenčni sistemi močno dvigujejo raven varnosti in udobja vožnje oziroma uporabe trpežnega rangerja.Če je bil izbor pri preostalih štirih kategorijah težji, je bil pri izbiri električnega gospodarskega vozila leta 2020 toliko lažji, saj je bil mercedes-benz evito tourer letos edini kandidat. Poganja ga elektromotor z največjo močjo 150 kW, visoka potovalna hitrost in kratek čas polnjenja mu omogočata hitro odzivnost, velika kapaciteta akumulatorjev pa doseg čez 400 kilometrov.