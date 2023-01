Traktorji in drugi samovozni kmetijski stroji kot gorivo uporabljajo predvsem plinsko olje (dizel). Ta ostaja glavni energent, čeprav se pojavljajo alternative, kot so rastlinsko olje, biodizel, zemeljski plin, biometan, elektrifikacija traktorjev v različnih oblikah. Plinsko olje pa je trošarinski proizvod, za katerega lahko nosilci kmetijskih gospodarstev zahtevajo vračilo dela trošarine za porabljene energente za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije.

Od 1. januarja imamo na izbranih bencinskih servisih na voljo tudi gorivo za kmetijstvo KOEL GK.

Doslej so bili upravičenci (fizične osebe) deležni vračila dela trošarine šele v naslednjem koledarskem letu. Za leto 2020 je vrnitev dela trošarine zahtevalo 31.828 fizičnih oseb za 69,293 milijona litrov goriva v skupni vrednosti 18,811 milijona evrov. Pravne osebe iz kmetijstva so v letu 2020 zahtevale vračilo dela trošarine za dobrih 3,475 milijona litrov goriva, kar pomeni dobrih 943.000 evrov. Pravne osebe vlagajo mesečne zahtevke za vračilo dela trošarine.

Spremembe v 2023.

S spremembo 94. člena zakona o trošarinah pa se s 1. januarjem 2023 uveljavlja pravica do nakupa označenega plinskega olja s takojšnjim znižanjem trošarine za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev (v nadaljevanju: gorivo za kmetijstvo). Od 1. januarja imamo na izbranih bencinskih servisih na voljo tudi gorivo za kmetijstvo KOEL GK.

Ustreza zahtevam standardov SIST 1011 in SIST EN 590.

Za gorivo za kmetijstvo se šteje plinsko olje kot gorivo za ogrevanje iz tarifne oznake 2710 19 43. Maloprodajna cena goriva za kmetijstvo vsebuje znesek trošarine, kakršen velja za plinsko olje za ogrevanje. Plinsko olje, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje ali kot gorivo za kmetijstvo, mora biti označeno s predpisanim sredstvom, označeni energenti pa se ne smejo uporabljati za noben drug namen.

Oseba, ki izpolnjuje pogoj za nakup goriva za kmetijstvo, pred nakupom trgovcu predloži identifikacijsko oznako in osebni dokument. Enolična identifikacijska oznaka je 11-mestna številčna oznaka, ki je sestavljena iz davčne številke osebe in zadnjih treh številk enotne matične številke občana (EMŠO).

Kmetijsko gorivo po Evropi

V analizi Evropske komisije iz leta 2018 je ugotovljeno, da je bilo leta 2016 v EU označeno za 62,6 milijarde litrov plinskega olja oziroma za okoli 75 odstotkov goriva, za katero je bila določena nižja trošarina ali je bilo gorivo trošarine oproščeno. Za preostalih 25 odstotkov količine goriva se omogoča vračilo plačane trošarine.

Ugodnejšo davčno obravnavo za gorivo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribogojstvo je v letu 2016 omogočalo 24 držav članic EU razen Nizozemske, Avstrije in Slovaške. Od tega je 16 držav članic izvajalo ukrep z obveznostjo označevanja goriva, osem držav pa je ukrep izvajalo prek pravice do vračila plačane trošarine.

V primerjavi z vračili trošarine predstavlja davčno označevanje pogonskih goriv za davčni organ in upravičence pomembno zmanjšanje administrativnega bremena, upravičenci pa so davčne ugodnosti deležni takoj ob nakupu goriva, kar je pomembno za kmetijstvo, saj gorivo predstavlja velik delež proizvodnih stroškov.