Goričko: spoznajte pot čuka in puščavnika (FOTO)

Slovenska vlada je oktobra 2003 Goričko razglasila za zavarovano območje narave, januarja 2004 so ustanovili Javni zavod Krajinski park (JZ KP) Goričko, da upravlja 426 kvadratnih kilometrov veliko območje in grad Grad. Park je lani postal polnoleten, po besedah direktorice Stanke Dešnik pa je osnovno vodilo zavoda še vedno ohranjanje narave in ozaveščanje o pomenu narave in kulturne krajine.

Prvi obiskovalci so se že sprehodili po novi tematski poti.

Letošnja novost v parku so kar tri tematske poti, in sicer v Nuskovi, Budincih in Motvarjevcih. Vsaka ima svojo temo, prvo, Pot čuka in puščavnika v Nuskovi v dolini Ledave na območju občine Rogašovci, pa so že odprli in po njej popeljali prve goste.

Obiskovalec med potjo s pomočjo opisnih tabel in opazovalnic spozna velikega skovika, po domače čuka, in hrošča puščavnika. Trasa je prilagojena osebam z okvaro vida, obiskovalci pa jo lahko prehodijo sami ali po dogovoru z JZ KP Goričko v spremstvu vodnika, je izpostavil vodja projekta Gregor Domanjko.

Gregor Domanjko je vodja novega projekta na Goričkem. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

V Nuskovi je vreden ogleda tudi vrelec mineralne vode iz edine še aktivne vrtine od devetih, kolikor jih je leta 1969 izvrtalo podjetje Radenska. Vrelec je od leta 2004 na seznamu naravnih vrednot državnega pomena, da bi to posebnost Goričkega približali pohodnikom in kolesarjem, pa so ob vrtini postavili nadstrešek, pokrit s slamo. Urejanje se je nadaljevalo s projektom Oaza zdravja leta 2008, ko sta bila obnovljena zgornji del vrtine in okolica po idejni zamisli akademskega slikarja Ignaca Medena.

Zamisel temelji na ideji doživetja bruhanja vode iz globine, opazovanja izločanja železovega oksida iz vode, odlaganja mineralnih snovi iz vode skozi cev, ki jo obdaja kamen, in z možnostjo osvežitve ob posedanju na klopeh ob vrelcu. Pred veliko nočjo leta 2014 je zgorela slamnata streha na nadstrešnici, a jo je slamokrovec Drago Škodnik še istega leta obnovil.