Gora nad Postojno (FOTO)

Ko avtocesta še ni povezovala Primorske z osrednjim delom, je bilo potovanje po Notranjski nekoliko bolj zavito. Ovinki so prišli še prav posebno do izraza pri Kačjih ridah nad Planino. Ovinkasta pot po strmem klancu je bila stoletja ovira za enega izmed glavnih izvoznih artiklov Notranjske: ladijske jambore. Jambori so že po definiciji dolgi izdelki in z več deset metrov dolgim tramovjem je bilo nemogoče premagati direktno pot do Postojne. Prav zaradi potrebe po prevozu ladijskega lesa je mimo vasi Studeno do Postojne stoletja tekla jamborna pot. Pot, ki vodi precej naokoli, a skorajda ne pozna ostrih ovinkov.

Tik pred Ravbarjevim stolpom nad izvirom Unice zavijemo in se zapeljemo do vasi Studeno. V vasi se jamborna pot nadaljuje proti bližnji Postojni, mi pa zavijemo sredi vasi in se po nekaj sto metrih pripeljemo do manjšega parkirišča pod Goro.

Gora ali Sveti Lovrenc je dominantna vzpetina daleč naokoli, zato se svet pod njo priročno imenuje Podgorje. Na uravnanem svetu so bila polja, pobočja so izsekali in jih spremenili v pašnike. Polj in travnikov je vedno manj in gozd si spet jemlje nazaj tisto, kar mu je bilo nekdaj odvzeto. Tudi v starodavnih vaseh je običajno precej hiš praznih. S parkirišča prek polj zavijemo v pobočje.

Na vrhu sta vpisna knjiga in steber z vrezanimi smermi okoliških hribov.

Po približno pol ure hoda stopimo iz gozda na senožeti. Pot se še naprej strmo dviga. Odpre se pogled na Nanos in Vremščico daleč na zahodu ter na kulturno krajino v Podgorju. Še pol ure hoda in povzpnemo se do manjšega sedla, kjer stoji cerkev svetega Lovrenca v značilnem primorskem slogu: podolgovata cerkvena ladja z vhodno ložo in zvonikom na preslico.

Gora ali Sveti Lovrenc

Od cerkve je do vrha le še 10 minut. Borovega gozda, ki je prevladoval na nižjeležečih zaraslih pašnikih, že dolgo ni več, zamenjale so ga mogočne bukve. Pot zlagoma vodi v klanec in na vrhu se svet odpre. Razgled z vrha je mogoč le proti jugu, kjer se prek Javornikov vidi vse do Snežnika. Na preostale tri strani neba gozd zastira pogled. Na vrhu sta vpisna knjiga in kamnita plošča z vrezanimi smermi do pomembnejših vrhov v okolici.

Cerkvica stoji na sedlu pod vrhom. Fotografije: Janez Mihovec

Sveti Lovrenc ima 1019 metrov nadmorske višine. Iz vasi Studeno moramo premagati 400 metrov višinske razlike. Za vzpon, za katerega potrebujemo dobro uro zmerne hoje, smo nagrajeni z razgledom po širni Notranjski, ki nas preseneti s svojo prvinsko lepoto.