Goodyear in Lancia sta razvila futuristično pnevmatiko za konceptno vozilo

Ameriški Goodyear, eden izmed največjih proizvajalcev pnevmatik na svetu, je razvil posebno pnevmatiko za konceptno lancio Pu+Ra HPE. V središču najnovejšega sodelovanja med Goodyearom in prerojeno italijansko znamko Lancia so bili prilagoditev po meri, aerodinamika in edinstven dizajn. Konceptna lancia Pu+Ra HPE je prvo vozilo novega obdobja te legendarne italijanske znamke. Gre za popolnoma električni avto, ki predstavlja vizijo Lancie v smislu dizajna, občutka domačnosti v kabini, trajnosti, elektrifikacije in naprednih tehnologij.

Goodyear je za vozilo Pu+Ra HPE razvil edinstveno konceptno pnevmatiko s prilagojeno obliko bočnice. Platišče vozila se brezhibno ujema s pnevmatiko, kar pripomore k razkošnemu in vrhunskemu videzu te konceptne lancie. Bočnica pnevmatike je izjemno aerodinamična, kar povečuje energijsko učinkovitost. Pnevmatika ima posebno zgradbo, s katero je kos navoru električnega vozila. Letos Goodyear praznuje 125-letnico, kar so označili kot idealen čas za sodelovanje z Lancio pri prenovi legendarne znamke.