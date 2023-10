Golob blagoslovil kuharico o morski hrani (FOTO)

Na prvo jesensko soboto sta avtorja nove kuharice Gregor Podržaj in Livio Perin - Šišmar povabila prijatelje na predstavitev knjige v restavracijo DiVino v Kristalni palači v Ljubljani. Njen naslov je Iz morja v lonec – in tako je dišalo pa tudi zvenelo. Ni morske pojedine brez dalmatinske klape.

Avtorja in ribiča (v sredini) sta zapela s klapo, kot se spodobi, po vsakem obroku.

Veselo je bilo, kajti srečali so se Gregorjevi Dolenjci in Livijevi domačini iz Kalija na otoku Ugljan pri Zadru. Prvi zaljubljen v morje in vse, kar ponuja, ter že avtor kuharice Kuhajmo z ognjem in lastnik podjetja, v katerem izdelujejo štedilnike in peči na drva. Drugi ribič v pravem pomenu besede, preplul je cel svet, zdaj pa lovi po Jadranu in se tudi poklicno ukvarja s predelavo rib in morskih sadežev. Pogosto skupaj lovita in oba sta odlična kuharja. Na barki si kuhata na enem gorilniku, in sicer tisto, kar imata v shrambi, ki je po kakem tednu precej skromna, in kar ujameta ali nabereta, in te preproste in prvinske recepte sta zbrala v kuharici z željo, da bi se ljubitelji morske hrane znebili strahu pred njeno pripravo in da bi vzbudila spoštovanje do Jadranskega morja, ki ga je treba ohraniti, ker nam daje vse, kar potrebujemo.

Prvinsko, božansko Fotografije: Jaka Birsa

Najprej sta bili Mariji

Gregor že skoraj vse življenje dopustuje v Kaliju na Ugljanu, za kar pa se lahko zahvali ne eni, ampak kar dvema Marijama, ki ju je usoda leta 1981 zbližala v bolnišnici v Ljubljani. Ena je Gregorjeva mama, druga pa otočanka iz Kalija, in sta še danes hvaležni za svoje prijateljstvo. Obiskovali sta se, počitnikovali druga pri drugi, in zdaj se njuni bližnji počutijo kot doma tu in tam. Zdaj 57-letni Gregor in 62-letni Livio pa sta se v resnici spoznala na Štajerskem v Sloveniji, kamor morski volk že dolga leta dostavlja svoje ujete dobrote. Močna naveza med avtorjema kuharice s podnaslovom Preprosto do vrhunskih morskih jedi, recepti za na čoln, kampiranje in doma, ki je hkrati izšla tudi v hrvaškem jeziku, pa vleče skupaj tudi župana njunih rojstnih krajev, tako da sta grosupeljski župan dr. Peter Verlič in Bruno Mišlov, prvi mož Kalija, ob predstavitvi knjige podpisala listino o prijateljstvu med občinama. Na poti na poroko v drugo faro pa je knjigi in prijateljstvu nazdravil grosupeljski in vseslovenski župnik Martin Golob. Pokramljal je z županom Verličem, z avtorjema knjige in ustregel nekaj prošnjam za selfie, v roke pa je dobil tudi mikrofon ter podal svoj blagoslov: »Sem vesel, da imam take farane. Dragi Bog, blagoslovi knjigo in vse, ki uživamo v hrani.«

Sledila je dalmatinska pesem, tej pa nov krožnik v pokušino. In tako je valovalo pozno v noč. Množica je postajala vse bolj homogena, prijateljstva so se še okrepila. ​