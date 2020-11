Golf dizel ostaja klasika

Tako rekoč vse, kar smo poznali doslej, je v novem golfu drugače. FOTO: Gregor Pucelj

Velike spremembe

5 litrov porabe je zlahka doseči.

Volkswagen golf osme generacije FOTO: Aljaž Vrabec

Poskočni dizel

Volkswagen golf 2.0 TDI DSG Style



Motor: štirivaljni turbodizelski

Gibna prostornina: 1968 cm3

Največja moč: 110 kW (150 KM) pri 3500–4000 vrt./min.

Največji navor: 360 Nm pri 1600–2750 vrt./min.

Pogon: na prednji kolesi, 7-stopenjski samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 1459 kg

Mere (D/Š/V): 4284/1789/1491 mm

Medosna razdalja: 2619 mm

Prtljažnik: 381–1237 l

Posoda za gorivo: 50 l

Najvišja hitrost: 223 km/h

Pospešek do 100 km/h: 8,8 s

Povprečna poraba goriva (ECE): 3,3 l/100 km

Izpust CO2: 99 g/km

Zastopnik: Porsche Slovenija

Cena: 30.543 evrov (testno vozilo 33.334 evrov)

Euro NCAP: ***** (2019)

Ko razvojniki v avtomobilu pripravijo večje novosti, je vedno glavno vprašanje, kako jih bodo sprejeli uporabniki. Zgodovina nas seveda uči, da smo nekatere novosti sprejeli z navdušenjem, drugih niti najmanj.Eden najbolj tradicionalnih avtomobilov je volkswagen golf. Ob vsaki novi generaciji pri zunanjosti nikoli ne izvajajo drastičnih sprememb, saj stavijo na tradicijo in nemško oblikovalsko zadržanost. Dolgo je bilo enako pri zasnovi notranjosti, dokler nismo dočakali osme generacije.Tako rekoč vse, kar smo poznali doslej, je v novem golfu drugače. Tradicionalna stikala na armaturni plošči so odstranili, voznik ima pred seboj kar dva zaslona, enega za volanom in drugega na sredini. Pod osrednjim zaslonom so gumbi za nastavitev klimatske naprave, izbiro voznega programa, vključitev vseh štirih smernikov, vendar noben ni mehanski oziroma vrtljiv.Sprva smo se spraševali, čemu tako korenite spremembe, a zdaj ko na trg prihajajo tudi Volkswagnovi povsem električni modeli z oznako ID, je počasi jasno, da se pri Volkswagnu s polno paro približujejo elektrifikaciji svojih modelov, zato jih počasi želijo poenotiti. Prav zato potniki novega golfa in novega ID.3 v notranjosti dobijo podobno uporabniško izkušnjo.A če smo se spomladi še spraševali, kako bodo spremembe vplivale na uporabnike, lahko zdaj potrdimo, da se nam ob drugi vožnji nič več ni zdelo nenavadno. Navadili smo se nove razporeditve gumbov in tudi drugačnega otipa, prav tako je hitro jasna organizacija menija.Največja drugačnost v primerjavi s prvim testom je v drugem motorju. Spomladi smo preizkusili bencinski agregat, tokrat smo dizelskega. Pod pokrovom je dvolitrska izvedenka s 150 konjskimi močmi (110 kW), kar že poznamo iz škode octavie in pozneje iz seata leona. Svoje dizelske narave ne more skriti, saj je precej glasnejši od bencinskega sorodnika, toda zato je poskočen in se dobro ujame s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom, ki ima priročno miniaturno prestavno ročico. Če ga boste gnali do konca, boste sicer tarnali, da predolgo ostaja v prenizki prestavi, vendar ta dizelski golf ni narejen za vožnjo relija.V povprečju je poraba znašala 5,7 litra na sto prevoženih kilometrov, vendar je ob daljših relacijskih vožnjah padla na okoli pet litrov, obstajajo pa celo junaki, ki se ves čas vozijo s porabo pod petimi litri. In če je volkswagen golf pojem ljudskega avtomobila, to ne velja (več) za njegovo ceno, saj testni primerek presega trideset tisoč evrov.