Gobice za dolgotrajnejšo svežino sadja in zelenjave

Obstaja veliko nasvetov, ki so v kuhinji nadvse koristni. Med njimi so najbolj dobrodošli napotki, ki podaljšujejo obstojnost živil, denimo sadja in zelenjave. Oboje praviloma shranjujemo v hladilniku, njihovo obstojnost pa je mogoče podaljšati tako, da v njihovo bližino položimo tri kuhinjske gobice. Zakaj? Največji sovražnik svežega sadja in zelenjave v hladilniku je odvečna vlaga, ki povzroča hitro gnitje plodov. Ker gobice nase vežejo večino vlage, so sveži darovi narave pred njo varni in zato obstojni dlje. Ene in iste gobice lahko v hladilniku pustite do 15 dni, nato jih zamenjajte z novimi in tako podaljšajte obstojnost svežih živil.

