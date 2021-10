Gnojenje in kompostiranje: Jesenska priprava tal

Večina vrtičkarjev jeseni seže po lopati štiharici in tla prekoplje ter navozi na vrt velike količine hlevskega gnoja. Ker tako počnejo že desetletja. A pravi razlog, zakaj tako, so že davno pozabili. Kar počnemo, oziroma bolje rečeno, tisto, česar ne počnemo s tlemi, je osnova za zdrave in krepke rastline. Rodovitna, zdrava tla, polna organizmov, so pogoj za zdrave, močne rastline, ki dajejo obilen pridelek.

