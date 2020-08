Glejmo na cesto, ne na telefon

Kampanja Še 365 dni

Vozniki moramo biti v teh dneh še posebno pozorni na razigrane otroke, ki gredo v šolo. FOTO: Uroš Modlic/AMZS

Proč z mobilnikom v prometu

Odrasli moramo biti otrokom za zgled.

AMZS aplikacija opozarja na bližino šol



Za večjo varnost otrok AMZS voznikom priporoča, naj si na pametni telefon namestijo brezplačno mobilno aplikacijo, ki ima že več kot 400 tisoč uporabnikov. Ta z glasovnimi obvestili opozarja na bližino šol, tako da voznik postane še bolj pozoren na otroke.

Avto-moto zveza Slovenije in policija sta pred začetkom pouka pri OŠ Dušana Flisa v Hočah predstavili aktivnosti, ki jih bosta izvajali na začetku novega šolskega leta. AMZS letos poudarja zlasti ozaveščanje glede nevarnosti uporabe mobilnega telefona med vožnjo, pa tudi med pešci, kolesarji, skiroisti. Kdor se ukvarja s telefonom, je manj pozoren na promet in se počasneje odziva na situacije, kar povečuje tveganje za prometno nesrečo.AMZS je že peto leto v sodelovanju z avto-moto društvi po Sloveniji in s policijo pred začetkom šolskega leta izvedel kampanjo Še 365 dni, s katero opozarja, da se otroci vračajo na šolske poti, hkrati pa poudarja, da je treba za njihovo varnost skrbeti vse dni v letu, ne le na začetku pouka. Kakor pravi generalni sekretar AMZS, je večina udeležencev v prometu na začetku novega šolskega leta res bolj pozorna na najmlajše, po nekaj dneh ali tednih pa marsikdo pozabi, da otroci promet doživljajo drugače, kar odraslim narekuje dodatno skrb in pozornost vse dni v letu.»Letos se mnogi otroci v vrtce in šolske klopi vračajo po daljšem premoru, kot je bilo to običajno. Zlasti v prvih tednih bodo najverjetneje še zelo počitniško razigrani in manj pozorni na dogajanje v prometu. Poleg tega vse večje tveganje za nastanek prometne nesreče predstavlja uporaba mobilnega telefona. Odrasli moramo biti otrokom za zgled, hkrati pa jih podučiti, zakaj je takšno ravnanje nevarno.«AMZS je zato med kampanjo Še 365 dni ozaveščal javnost o zavorni poti različnih vozil in (ne)pozornosti v prometu, do katere pride tudi zaradi uporabe mobilnih naprav. »Otroci se še (pre)malo zavedajo, kaj je zavorna pot oziroma da se avto, avtobus, motor … ne ustavijo v istem trenutku, ko voznik stopi na zavoro, in da morajo to pri svoji udeležbi v prometu upoštevati. V idealnih okoliščinah voznik potrebuje približno sekundo, da v kritični situaciji reagira in začne zavirati.A uporaba mobilnih in drugih naprav med vožnjo reakcijski čas podaljšuje. Dodatno tveganje predstavlja uporaba telefona med pešci, kolesarji in skiroisti, saj tudi pri njih vpliva na zaznavanje prometnega dogajanja.« Kostanjšek dodaja, da sta za varno vožnjo pomembni tudi tehnična brezhibnost vozila in uporaba ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozu otrok.Ne na gas, pazi na nas!Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih septembrskih dneh tudi ena najpomembnejših nalog Policije.»Policisti sicer aktivnosti za večjo varnost otrok na poti v šolo oziroma vrtec in domov izvajamo vse šolsko leto. Vsako leto opravimo pregled cestno-prometne signalizacije v bližini šol ter vrtcev, skupaj z vodstvi šol in s predstavniki lokalnih skupnosti opravimo pregled načrtov varnih šolskih poti, preverjamo tehnično brezhibnost avtobusov in drugih vozil, s katerimi se prevažajo otroci, prisotni smo na sestankih s starši in prvošolci, kjer jih poučimo o nevarnostih na šolskih poteh ter o obveznosti staršev in otrok, predavamo tudi o prometni varnosti ter se povezujemo s predstavniki drugih institucij. Te dni izvajamo tudi poostren nadzor hitrosti, na začetku šolskega leta pa bomo pozorni še na opremljenost otrok z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi ter druge prometne predpise na tem področju,« je pojasnils PU Maribor in starše pozval, naj z otroki obnovijo prometna pravila, poskrbijo, da bodo dobro vidni, da bodo med prevozom pripeti, otroci pa naj pri vožnji s kolesom, skirojem ali rolko ne pozabijo na zaščitno čelado.