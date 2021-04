Gledališče na travniku

Rdeča črta za nasmeh

Za metulja uporabimo tulec. FOTO: Zolotaosen/Getty Images

Metuljček ne sme manjkati

Pripravite:



raznobarvni kolaž papir

poljubno število tulcev

trši karton

lepilo

škarje

olfa nož

črno vrvico

plastične oči

barvice

Pomlad je v polnem razcvetu, le zakaj ne bi pod cvetoče drevje in na pisane travnike ponesli še nekaj ustvarjalne žilice in združili likovne umetnosti z gledališko! Z najmlajšimi uprizorimo čudovito lutkovno predstavo, potrebujemo pa le nekaj materiala za ustvarjanje.Pomladnega travnika brez čebelic ni, zato si pripravimo kolaž papir rumene, črne in bele barve. Iz kartona izrežemo krog premera deset centimetrov in še enega petcentimetrskega (obliki sta lahko tudi ovalni). Večjega izmenjaje prelepimo z rumenim in črnim kolaž papirjem, manjšega pa zgolj z rumenim; če nimamo kolaž papirja, lahko kroga tudi prebarvamo.Manjši krog, torej glavo, dopolnimo še z rdečo črto za smejočo čebelico in parom plastičnih oči; če teh nimamo, oči preprosto narišemo. Iz navadnega belega papirja izrežemo še dva manjša kroga in naši junakinji namestimo še krila, za tipala pa odrežemo kosa črne vrvice ali tanka črna papirna trakova. Za konec, da bomo lahko čebelico premikali po našem travnatem odru, z olfa nožem v spodnjem delu trupa izrežemo dva kroga, ravno toliko velika, da lahko skoznje potisnemo prsta.Z rdečim in črnim kolaž papirjem izdelamo še drugo junakinjo, pikapolonico – pri tem ne pozabimo na pravilno število pik! Od naše ustvarjalne žilice je odvisno, katere živalce vse bodo nastopile v pomladni veseloigri, nedvomno pa si povabilo zasluži tudi pisan metuljček, ki pa ga lahko zaradi podolgovate oblike izdelamo tudi iz odsluženega tulca toaletnega papirja. Tega bomo tudi zlahka nataknili na prste in tako poleteli čez oder. Tulec obdamo z želeno barvo kolaža, na vrhnjem delu narišemo vesel obraz ter prilepimo krilca iz kolaža in tipala.Otroška domišljija bo nedvomno poskrbela tudi za izvirno scenografijo: kdo ve, kaj vse bodo vključili v predstavo! Scenarija nikakor ni treba pripravljati vnaprej – nadobudni lutkarji bodo zanesljivo dokazali, da jim v improvizaciji ni para in da so njihove zaloge zanimivih zapletov neusahljive.