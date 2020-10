Glasujte in izberite slovenski avto leta 2021

V izboru avta leta tradicionalno sodelujemo Slovenske novice, Motorevija, Delo, Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Večer, Evo, Avto magazin, Val 202, Avtomobilnost, Siol in blog Komotar Minuta. Glavni pa ste vi, spoštovane bralke in bralci, ki boste v naši tiskani ediciji in preko spleta lahko glasovali za vozilo, ki si po vašem mnenju zasluži naziv prvega med najboljšimi.



Za naslov se potegujejo vsi novi modeli avtomobilov, ki so letos prišli na trg in jih bo do 30. novembra registriranih vsaj 25. Zato razne pregrešno drage igračke peščice bogatunov že takoj odpadejo. Od tod naprej imate glavno besedo bralci, ki boste s svojimi glasovi izbrali finaliste in jim zagotovili prve točke za končni izbor, v katerem bomo svoje glasove pristavili še avtomobilski novinarji.



Glasujete lahko za avtomobile, naštete v spodnjem okvirčku, skup­aj jih je 18. Po pravilih izbora se bo v finale uvrstilo pet modelov, ki bodo dobili največ podpore bralcev, gledalcev in poslušalcev. Tisti, ki bo zbral največ glasov, začne svojo pot v finalu s šestimi točkami, drugouvrščeni s štirimi, tretji s tremi in tako do petega mesta. Po enakem sistemu bomo pet finalistov januar­ja 2021 ocenili še novinarji in zmagovalec, ki bo osvojil največ točk, bo postal slovenski avto leta 2021. Glasovanje se prične v soboto