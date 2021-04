Glasni in nagajivi

Čop lahko dvigajo in spuščajo in s tem pokažejo, kakšne volje so.

Najbolj nenavadni in pisani ptiči na svetu spadajo v družino papig, tudi kakadu. Obstaja 21 vrst kakadujev, v divjini živijo v Avstraliji, Indoneziji, na Filipinih, Novi Gvineji in Salomonovih otokih, in sicer v deževnem gozdu, tudi v nasadih evkaliptusa in v savani. Doživijo lahko tudi več kot 60 let, odvisno od vrste; najstarejši v ujetništvu je dočakal kar 83 let. Jedo semena, sadje, oreške, koreninice, nekateri tudi insekte.Od vseh papig so najglasnejši. Oglašanje ima več pomenov: služi prepoznavanju posameznih ptičev, tako opozarjajo na plenilce, izražajo tudi razpoloženje. So zelo družabni, družijo se v jatah, ki so še posebno glasne, v njih se včasih družijo dve ali tri različne vrste, štejejo pa od ducata do tisoče ptičev.Ko se kakadu zaljubi, se za zmeraj. Samček in samička sta skupaj do smrti. Parita se enkrat na leto, samec pri tem izvede veličastno predstavo, s katero pritegne izbranko: razpre krila, razširi rep, stresa s perjem, medtem pa skače in pleše. Ko ga samica sprejme, se ptici nagneta druga k drugi.Kakaduji so edine papige s pernatim čopom na glavi, še najbolj je podoben pahljači. Čop lahko dvigajo in spuščajo in s tem pokažejo, kakšne volje so. Veliki rumenočopasti kakadu, ki izvira iz severne in vzhodne Avstralije, ima svetlo rumen čop, telo pa belo; dolg je do 50 centimetrov in je priljubljen hišni ljubljenček, saj posnema človekov govor. So ljubeči in predani, a imajo tudi poredno plat: radi žvečijo, in če bodo le imeli priložnost, se bodo spravili na kletko, zato naj bo kakovostna.Med najbolj znanimi avstralskimi papigami pa je rožnati kakadu: jate teh lepih ptičev je mogoče videti v parkih, zelo veliko jih je v gozdnatih pokrajinah in na podeželju, kjer pa nad njimi niso preveč navdušeni, saj jedo žito in povzročajo škodo. Rožnati kakadu, ki je, kot pove ime, rožnate in tudi sive barve, je glasen celo za papige, zlasti hrupno je, ko se spreletava jata.