Gladiator za brezpotja: to je Jeep gladiator (FOTO)

Ime Jeep že v osnovi ponuja veliko, saj smo njegovo ime povezali s celotnim segmentom avtomobilov – džip. Še več obljublja jeep gladiator, toda tokrat smo bili razočarani, saj v marsičem ne dosega pričakovanj, vsaj ne zmogljivostnih.

Impozanten stroj

Za pickupa v črni barvi in z oznako Jeep je jasno, da gre za poseben avtomobil. Ker je dolg 5,59 metra (in težak 2,3 tone), ga opazijo prav vsi, zato marsikdo počaka, da najprej vi z gladiatorjem opravite svoje, saj je očitno, da predvsem v civilnem življenju potrebuje nekaj več prostora.

Nikakor ni za ozke mestne ulice, vsaj ne, če želite povsem brezskrbno vožnjo, če pa vas ne moti, da povozite kakšen robnik, gre tudi v mestu. Medosna razdalja sicer meri kar 3,49 metra.

Nekaj nestabilnosti

Rahlo razočaranje smo doživeli, ko smo gladiatorja odpeljali v divjino. Na zimskih cestah Nanosa je večkrat malo zdrsnil, hkrati se je malce nagibal, zato smo vozili počasneje kot pri marsikaterem konkurentu.

Notranjost je zelo všečna.

S tem nikakor ni nič narobe, saj je treba v vsakem avtomobilu voziti po pameti, a gotovo koristi, če ima voznik popolno zaupanje v avto, še posebno ko komandira takšen mogočen stroj. Marsikaj bi rešile že boljše pnevmatike.

Tudi pri premagovanju ovir na poti bi lahko pokazal več. Večkrat namreč plača davek velikosti, saj največji prevojni kot znaša 18,4 stopinje, vstopni kot je 41 stopinj, izstopni 25, od tal pa je oddaljen 25,3 centimetra. Pri vstopu ali izstopu je zato nujna previdnost, a gotovo pri vožnji na neurejenih poteh pomaga reduktor z razmerjem 2,72:1.

Močen motor

Precej težav odpravi močen motor. Dizelski šestvaljnik zmore 264 konjskih moči (194 kW), kar razporeja osemstopenjski samodejni menjalnik, seveda je zraven štirikolesni pogon (do hitrosti 72 km/h). Najhitreje se pelje pri 177 kilometrih na uro, do stotice se požene v 8,6 sekunde.

Velik keson

Keson je dolg 1,531 metra in širok največ 1,442 metra. Prostora je resda dovolj, toda problematična je nosilnost vozila s 613 kilogrami. Če se zadaj usede šest krepkih mož, je to že skoraj preveč. Tudi v tem pogledu tekmeci ponujajo več, a ne samo tekmeci, večjo nosilnost imajo celo nekateri lahki dostavniki.

Vsekakor se vozniki in drugi potniki v njem dobro počutijo.

Največja vlečna moč gladiatorja je 2,7 tone, kar spet ni preveč navdušujoč podatek, saj obstajajo pickupi, ki lahko vlečejo težje prikolice. Keson sicer lahko pokrijete s trdim pokrovom ali mehkejšim materialom, ki se zvije v rolo.

Atraktiven videz

Nedvomno pa so razvojniki poskrbeli, da je gladiator zelo lep. Notranjost ima dobre materiale, opazni so lepi šivi, veliko je tudi všečnih malenkosti – ena takšnih je, da se na zaslonu prikaže letnica 1941, ko so ustvarili legendarnega willysa. Vsekakor se vozniki in drugi potniki v gladiatorju dobro počutijo.

Jeep gladiator 3.0 V6 multijet overland Jeep gladiator 3.0 V6 multijet overland Motor: štirivaljni turbodizelski Gibna prostornina: 2987 cm3 Največja moč: 194 kW (264 KM) pri 3600 vrt./min. Največji navor: 600 Nm pri 1400–2800 vrt./min. Pogon: štirikolesni, 8-stopenjski samodejni menjalnik Masa praznega vozila: 2403 kg Največja dovoljena masa: 2722 kg Mere (D/Š/V): 5591/1894/1843 mm Medosna razdalja: 3488mm Posoda za gorivo: 71 l Prostornina kesona: 1005 l Najvišja hitrost: 177 km/h Pospešek do 100 km/h: 8,6 s Povprečna poraba goriva (ECE): 9,8 l/100 km Izpust CO 2 : 256 g/km Zastopnik: Avto Triglav Maloprodajna cena: 67.490 evrov (testni avtomobil 72.730) Euro NCAP​: preizkus še ni bil opravljen

Poraba je bila ves čas na konkretnih dvanajstih litrih dizelskega goriva na sto kilometrov. Začetna cena je 67.490 evrov, testni primerek pa je imel še nekaj dodatne opreme, med drugim sistem za opozarjanje na čelno trčenje s samodejnim zaviranjem (890 evrov), integrirano off-road sprednjo kamero (650), ogrevana sprednja sedeža in volan (190) ...

Spremljate lahko nagib vozila.