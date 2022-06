Genialen trik, kako poskrbeti za vaše rastline, medtem ko ste na dopustu

Sobne rastline so nadvse priljubljen dekor, med karanteno pa so se mnoga domovanja spremenila v prave urbane džungle. V vsakem stanovanju lahko najdemo vsaj kakšno lončnico, ki poleg tega, da krasi prostor, deluje tudi protistresno in celo prečiščuje zrak. Za tiste, ki se sobnih rastlin malce bojite, saj ste prepričani, da vam skrb zanje ne gre preveč dobro od rok, smo pred časom že pripravili seznam takšnih, ki bi jih lahko označili za precej nezahtevne in samostojne. Danes pa rešujemo težavo, kako tudi takšne ohraniti pri življenju, medtem ko vi uživate na dopustu.

