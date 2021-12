Gasparijeve jaslice v naravni velikosti (FOTO)

V slovenski tradiciji izdelovanja jaslic imajo posebno mesto Gasparijeve slovenske narodne jaslice. Časi po prvi svetovni vojni niso bili najbolj rožnati, a jaslice so želeli imeti vsi. Potem se je takrat 36-letni že uveljavljeni slikar Maksim Gaspari domislil jaslic, ki so za malo denarja lahko prišle v vsak slovenski dom.

Maksim Gaspari, avtoportret Foto: Primož Hieng

»Papirnate narodne jaslice je Maksim Gaspari ilustriral leta 1919 na pobudo Ivana Zormana, prvega predsednika Narodne galerije in ustanovitelja Umetniške propagande,« pravi Robert Kužnik iz cerkniškega Studia Zibka, ki ima avtorske pravice za izdelavo in trženje Gasparijevih jaslic.

Danes so izredna redkost in kot take lep spomin na slovensko narodno zavest v tistem času. Veliko zaslugo za njihovo ohranitev ima Marjan Marinšek, ki je bil prijatelj Maksima Gasparija in vnet zbiralec njegovih razglednic, ilustracij in slikovnih oprem v knjigah. Lani so v Studiu Zibka ponudbo obogatili z Gasparijevimi božičnimi razglednicami, več o tem pa lahko izveste na njihovi spletni strani.

Maksim Gaspari se je rodil 28. januarja 1883 v vasi Selšček blizu Begunj pri Cerknici, umrl pa 14. novembra 1980 v Ljubljani. »V letu 2019, ko so jaslice praznovale sto let, smo v Selščku postavili njegove jaslice v naravni velikosti človeka.

Prvič so jih postavili leta 2019, ko so praznovale sto let.

Tudi letos bomo znova postavili Gasparijeve jaslice na prostem v naravi, in sicer od 11. decembra do 9. januarja 2022, tako da vas že zdaj lepo vabim na ogled v Selšček,« je sklenil Robert Kužnik in dodal, da so Gasparijeve slovenske narodne jaslice lepo in ekskluzivno darilo nekomu, ki ga cenite.