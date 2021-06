Gamer je lahko tudi lahek

Veliko v malem

Siva barva mu pristaja bolj od črne.

Vitke mere

17,9 mm meri na najdebelejšem delu.

Sneta sekira

Prebavil bo vse, kar mu boste vrgli.

Doslej je nekako veljalo, da so gamerski prenosniki težke in okorne naprave, ki si še komaj zaslužijo ime prenosnik, saj so bili naphani z visokozmogljivimi komponentami, predvsem s hitrimi procesorji in samostojnimi grafičnimi karticami, kar je zahtevalo močne hladilne sisteme in konkretno prezračevanje.A z napredkom tehnologije se stvari seveda spreminjajo – in pomanjšujejo. Poglejmo samo pametne telefone, ki zdaj lahko poleg svoje osnovne funkcije klicanja in sprejemanja klicev nadomestijo osebni računalnik, fotoaparat, videokamero, skener, predvajalnik glasbe, televizor, videokonzolo, kalkulator, GPS-sprejemnik, denarnico, beležnico in podobno.In tako so sodobni gamerski prenosniki lahko že povsem elegantni strojčki, ki se na prvi pogled ne razlikujejo od običajnih prenosnih računalnikov. Lenovo legion slim 7 je lep primer sodobnega gamerskega prenosnika, v katerem se skrivajo precej močne komponente.Za začetek je tu AMD-jev procesor ryzen R7-4800H z osmimi jedri (16 nitmi), ki delujejo pri nazivni hitrosti 2,9 GHz, znajo pa pospešiti vse do 4,2 GHz. Procesor je sparjen z 32 gigabajti hitrega delovnega pomnilnika (DDR4, ki dela pri frekvenci 3200 MHz), shrambe je bilo v testnem primerku na voljo za spodoben terabajt, in sicer v obliki miniaturnega superhitrega »diska« SSD, za grafiko pa je skrbela Nvidijina (mobilna) kartica geforce GTX 1660Ti, ki je sliko pošiljala na hitro odzivni 15,6-palčni zaslon s 144-herčnim osveževanjem slike. Vse to zahteva nekoliko več elektrike, zato je bil prenosnik opremljen z 230-vatnim napajalnikom.Vitki legion se je postavljal s precej kompaktnimi merami za igričarski prenosnik: 356 x 250 x 17,9 ter z maso 1,86 kg. Zaradi svoje tankosti ga oglašujejo kot najtanjši gamerski prenosnik. Kar se tiče priključkov, jih je bilo zaradi tanjše zasnove nekaj manj, kot bi si človek želel. Poleg priključka za napajalnik so bili na zadnji strani dva hitra priključka usb, na desni dve vtičnici usb c in na levi avdiopriključek ter čitalnik spominskih kartic. Škoda pa je, da so izpustili ethernet vtičnico in priključek hdmi ali display port. To pomeni, da si bo treba omisliti adapter iz usb c-ja ali pa docking postajo.Stranici in zadnjo stran so krasile tudi konkretne reže za prezračevanje, ki so s hladilnim sistemom poskrbele, da se vsa ta zgoraj našteta mašinerija ni pregrevala. Še več, legion je bil za tako zmogljivo napravo razmeroma tih. Ob večjih obremenitvah se seveda sliši ventilacijo, a pravi gamerji tako ali tako uporabljajo slušalke in tega niti ne slišijo. Pri vsakdanjih opravilih pa je bil skoraj neslišen.In kako se obnese v igrah? Odlično. Saj obstajajo tudi zmogljivejši gamerski prenosniki, a legion slim 7 zna brez težav poganjati tudi tiste strojno najzahtevnejše igre; za hitrejše letenje sličic je morda treba le zmanjšati kakšno podrobnost. Razvpita streljačina Cyberpunk 2077 je šibala brez težav, prav tako sodobni Call of Dutyji, pa tudi dirkačine, kot je Forza Horizon 4, so bile videti prekrasno. Tudi pri vsakdanjih opravilih je legion slim 7 izjemen računalnik. Baterija s kapaciteto 71 Wh naj bi zdržala osem ur in pol normalne uporabe, a realneje je pričakovati od štiri do pet ur. Tu so mišljeni brskanje po spletu, gledanje videov ipd., ne pa nažiganje iger, ki bodo baterijo izpraznile neprimerno hitreje.Lenovo legion slim 7 je odličen in kompakten gamerski prenosnik, ki bo zagotovo našel svoje kupce, čeprav ne gre za ravno poceni robo. Pri nas se še ne prodaja, v zahodni Evropi pa je za podobno konfiguracijo treba odšteti kakšna dva jurčka.