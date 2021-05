Fukcionalna osvetlitev, a poskrbi naj tudi za vzdušje

Namizna svetilka kot okras

Ne pozabimo na stopnišče

Z led-trakovi estetsko in učinkovito osvetlimo tudi stopnišče. FOTO: getty images

Les, steklo, kovina

Svetloba v kopalnici naj bo čim bolj podobna naravni, v prostoru, kjer beremo, mora biti dovolj močna, če ponoči pogosto vstajamo, je dobro osvetliti tudi hodnik in stopnišče.

Osvetlitev prostora vpliva na počutje in ne nazadnje tudi na funkcionalnost. Prostor, v katerem preživimo veliko časa in tam tudi beremo, pišemo, delamo domače naloge in podobno, je treba denimo osvetliti drugače kot prostor, kjer bolj kot ne le počivamo, spimo, razmišljamo. Iz povsem varnostnih razlogov je dobro močno razsvetljavo namestiti tudi v kuhinji, saj tam uporabljamo ostre nože, vroče posode in druge predmete, s katerimi se lahko hitro poškodujemo, če ne vidimo dobro, kaj z njimi počnemo.Predstavnice nežnejšega spola bodo najverjetneje močnejšo svetlobo želele tudi v kopalnici, kjer se lišpajo in opravljajo še preostale lepotne posege. Mojstri ličenja ob tem poudarjajo, da je najbolje izbrati svetlobo, ki je čim bolj podobna naravni, ne sme torej biti preveč rumena, premočna ali prešibka, v teh primerih bodo ličila na koži videti povsem drugače kot pozneje na ulici.V stanovanjskih hišah in dupleksih je dobro razmisliti tudi o osvetlitvi stopnišča, a ne s stropnimi svetili. Če ponoči iz takšnih ali drugačnih razlogov pogosto vstajamo in moramo uporabljati stopnice, bo denimo veliko bolje, če med tla in steno (ali pa kar na stopnice) namestimo led-trak, ki bo ves čas nežno osvetljeval stopnice, da bomo videli, kje stopamo, hkrati pa bo svetloba dovolj pridušena, da se ne bomo popolnoma prebudili.Lahko jih uporabimo tudi v drugih prostorih, kjer želimo ustvariti nežno svetlobo, denimo v otroški, dnevni sobi ali spalnici. V slednji jih kombiniramo denimo z nočnimi lučkami, če tam ne počnemo dosti drugega kot spimo in če je v njej podnevi dovolj naravne svetlobe. V dnevni sobi pa luči, s katerimi kombiniramo trakove, prilagodimo osebnim potrebam. Stropna svetila so v tem primeru skoraj obvezna, če na kavču ali v naslanjačih veliko beremo, na stene tik za ali ob njih dodamo še kakšen reflektor, najbolje takšnega, ki ga lahko usmerjamo po svoje.Tudi nad jedilno mizo je priporočljivo namestiti močnejši vir svetlobe, lahko je to reflektor v kombinaciji s stropno lučjo ali pa namesto nje. V otroški sobi je običajno dovolj stropno svetilo, če ima prostor velika okna, ko otrok začne brati, pisati in delati domače naloge, pa na mizo dodamo svetilko in na nočno omarico lučko. Ko določimo, kako močno svetlobo v prostoru potrebujemo in zanjo tudi poskrbimo, lahko seveda dodajamo svetila, ki so nam všeč, ambientalna pa namestimo tudi v prostor, kjer želimo določeno vzdušje ustvariti z igro senc. Pozabiti ne smemo niti na osvetlitev vhoda stanovanjske hiše.Ne le da se bomo tako med nočnimi prihodi domov manj spotikali, zunanja osvetlitev je pomembna tudi zaradi varnosti. Luči, ki se prižgejo s pomočjo senzorja za zaznavo gibanja v okolici, lahko odženejo nepridiprave, izpred hiš ob obronkih gozdov tudi morebitne divje živali. Vsekakor je za svetila, ki bodo osvetljevala vhodna vrata, bolje izbrati takšna na senzor, drugače se hitro zgodi, da bo luč svetila vso noč oziroma nam ne bo ob prihodu domov prav nič koristila, če je prej ne bomo prižgali sami.Letošnji smernici notranjega oblikovanja sta rustikalni in videz grobega, industrijskega in neobdelanega prostora z opečnatimi stenami in kovinskimi dodatki. Posledično so tudi letošnji trendi svetil takšni, ki se podajo k takšnemu slogu. Veliki, viseči lestenci iz lesa se bodo podali tako v rustikalno opremljen dom kot v tistega s pridihom industrijskega, ozaljšanega z visečimi žarnicami, enostavnimi steklenimi lestenci, s kovinskimi stenskimi in stropnimi svetili.Pri slednjih so vsekakor v ospredju viseča, medtem ko so samostoječa svetila, denimo namizna, za nočno omarico ali tla, prava mala umetniška dela. Uporabimo jih lahko celo namesto kipcev, svečnikov ali okrasnih vaz.